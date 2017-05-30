All CATEGORIES
☰ Menu

ROUNDUP

High school roundup: Walsh Jesuit girls lacrosse team loses in state semifinal

Beacon Journal staff report

Published: May 30, 2017 - 09:58 PM

MORE IN SPORTS

tribe31web Tony Dejak - AP
Indians 9, Athletics 4: Offensive surge continues; Trevor Bauer strikes out 14 - 11:15 PM

CLEVELAND: The Indians’ lineup continued arguably its best stretch of the season on Tuesday night and Trevor Bauer posted a career high with 14 strikeouts in a 9-4 win over the Oakland Athletics at Progressive Field.

cavs31cut_01
NBA Finals rookies Kyle Korver, Deron Williams become theme in Cavaliers’ championship push - 11:14 PM
Area state track and field qualifiers - 11:05 PM
tallmadge31cut_01
High school baseball: Large junior class joins one senior to lead Tallmadge to Division II state semifinals this week - 11:15 PM
browns31cut
Browns lock up building block by signing linebacker Christian Kirksey to four-year, $38 million contract extension - 11:14 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next