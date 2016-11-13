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Boys soccer | Division II state final: Kettering Archbishop Alter 1, Revere 0

High school soccer/Kettering Archbishop Alter 1, Revere 0 (2 OT): Minutemen stopped just short of Division II state title

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: November 13, 2016 - 03:48 PM
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Revere goalkeeper Charlie Fink deflects an Archbishop Alter shot on goal during the first half of their Division II State Championship game Sunday at Mapfre Stadium in Columbus. Alter won 1-0. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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