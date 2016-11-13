High school soccer/Kettering Archbishop Alter 1, Revere 0 (2 OT): Minutemen stopped just short of Division II state title

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q29sdW1idXM6IFNvbWUgb2YgdGhlIGJpZ2dlc3Qgc3VjY2Vzc2VzIGNvbWUgZnJvbSBhIGJy
aWVmIHNldGJhY2suPC9wPjxwPlRoYXQmIzgyMTc7cyB3aHkgbm8gb25lIHNob3VsZCBiZSBzdHVu
bmVkIGlmIHRoZSBSZXZlcmUgYm95cyBzb2NjZXIgdGVhbSByYWlzZXMgdGhlIHRyb3BoeSBuZXh0
IHNlYXNvbiBhcyBhIERpdmlzaW9uIElJIHN0YXRlIGNoYW1waW9uLjwvcD48cD5JdCB0b29rIEtl
dHRlcmluZyBBcmNoYmlzaG9wIEFsdGVyIGFsbW9zdCAxMDAgbWludXRlcyBvbiBTdW5kYXkgdG8g
ZmlndXJlIG91dCB0aGUgTWludXRlbWVuIHB1enpsZSBiZWZvcmUgVHkgQm9ydG9uIGxpZnRlZCB0
aGUgS25pZ2h0cyBpbiBkb3VibGUgb3ZlcnRpbWUgd2l0aCBhIGdvbGRlbiBnb2FsIGluIGEgMS0w
IHdpbi48L3A+PHA+QmVmb3JlIHRoYXQsIFJldmVyZSAoMTYtNC0zKSBwbGF5ZWQgZXZlcnkgYml0
IHRoZSByb2xlIG9mIHN0YXRlIGNoYW1waW9uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7Tm93IGtub3dpbmcgd2hh
dCBpdCBsb29rcyBsaWtlIGZvciB0aGVtIHRvIHdpbiBpdCwgSSB3YW50IG15IG93biwmIzgyMjE7
IE1pbnV0ZW1lbiBqdW5pb3IgZm9yd2FyZCBaYWNrIEthc3NvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSYjODIx
NzttIGdvaW5nIHRvIHdvcmsgZXh0cmEgaGFyZC4gV2UmIzgyMTc7bGwgYmUgYmFjayBhbmQgd2Um
IzgyMTc7bGwgd29yayBleHRyYSBoYXJkIGZvciB0aGUgdGVhbSB0byBjb21lIGJhY2sgaGVyZSBo
b3BlZnVsbHkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5QYXNzaW9uIGFuZCBtb3RpdmF0aW9uIHdlcmUgbmV2ZXIg
YW4gaXNzdWUgYWdhaW5zdCBBbHRlciAoMjEtMS0yKSBhcyB0aGUgTWludXRlbWVuIHRvb2sgZXZl
cnl0aGluZyB0aGUgS25pZ2h0cyBnYXZlIHRoZW0gYW5kIG1vcmUuPC9wPjxwPlRoZSBNaW51dGVt
ZW4gZm91Z2h0IG9mZiBjcmFtcGluZyBhbmQgZmF0aWd1ZSB0byBzdGFuZCB0b2UtdG8tdG9lIHdp
dGggYSB0ZWFtIHRoYXQgb3V0c2hvdCB0aGVtIDE3LTIuPC9wPjxwPkl0IHdhc24mIzgyMTc7dCB1
bnRpbCBTY290dCBCZWlubGljaCBzZW50IGEgdGhyb3VnaCBiYWxsIGZyb20gbWlkZmllbGQgdG8g
YSBzdHJlYWtpbmcgQm9ydG9uIGRvd24gdGhlIHJpZ2h0IHNpZGUgb2YgdGhlIGJveCB0aGF0IFJl
dmVyZSBmZWxsIHdpdGggMTA6MjQgcmVtYWluaW5nIGluIHRoZSBzZWNvbmQgb3ZlcnRpbWUuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtPYnZpb3VzbHksIHdlIHdlcmUgdmVyeSBjbG9zZSB0byB3aW5uaW5nLCYjODIy
MTsganVuaW9yIGtlZXBlciBDaGFybGllIEZpbmsgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZSBtYXJnaW4gYmV0
d2VlbiB1cyBpcyBvbmUgZ29hbC4gV2l0aCBtZSBiZWluZyB0aGUgb25lIHdobyBpdCBnb3QgcGFz
dCwgdGhlIGRpZmZlcmVuY2Ugd2FzIHR3byBpbmNoZXMgYmV0d2VlbiB3aW5uaW5nIGFuZCBsb3Np
bmcgdGhpcyBnYW1lLiBXZSYjODIxNztsbCBkZWZpbml0ZWx5IHJlbWVtYmVyIHRoaXMgbW9tZW50
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+RmluayBzaG91bGQgbmV2ZXIgZm9yZ2V0IGl0IGFzIGhlIHdhcyBhIGJp
ZyByZWFzb24gdGhlIE1pbnV0ZW1lbiB3ZXJlIHRoZXJlLiA8L3A+PHA+QSBrZWVwZXIgd2l0aCBm
aXZlIHBvc3RzZWFzb24gc2h1dG91dHMsIGhlIGNhbWUgdXAgd2l0aCBvbmUgaW5jcmVkaWJsZSBz
YXZlIGFmdGVyIGFub3RoZXIsIHN0b3BwaW5nIDE2IHNob3RzLCBtYW55IG9mIHRoZW0gZnJvbSBw
b2ludC1ibGFuayByYW5nZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3MganVzdCBhIHZlcnkgc3Bl
Y2lhbCBtaXgsJiM4MjIxOyBSZXZlcmUgY29hY2ggTmljayBEZVBvbXBlaSBzYWlkLiAmIzgyMjA7
SGUmIzgyMTc7cyBwaHlzaWNhbGx5IGdpZnRlZC4gSGlzIHRlY2huaXF1ZSBub3cgaXMgZ3JlYXQu
IEhlIGhhcyByZWFsbHkgZ290dGVuIGl0IHRvZ2V0aGVyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QSB0ZWFtIHRo
YXQgZmluaXNoZWQgdGhpcmQgaW4gdGhlIFN1YnVyYmFuIExlYWd1ZS1BbWVyaWNhbiBDb25mZXJl
bmNlIGJlaGluZCBDb3BsZXkgYW5kIEF1cm9yYSwgUmV2ZXJlIHB1dCB0b2dldGhlciBhIHJ1biBm
ZXcgd2lsbCBldmVyIGZvcmdldC48L3A+PHA+QWx0ZXIgd2Fsa3MgYXdheSBhcyBvbmUgb2Ygc2l4
IHNjaG9vbHMgdG8gaGF2ZSBib3RoIGl0cyBib3lzIGFuZCBnaXJscyB3aW4gc3RhdGUgdGl0bGVz
LiBDaW5jaW5uYXRpIFN1bW1pdCBDb3VudHJ5IERheSBkaWQgaXQgaW4gMjAxNSwgV2Fsc2ggSmVz
dWl0IGluIDIwMDYsIENvbHVtYnVzIERlU2FsZXMgaW4gMTk5NywgQ2xheXRvbiBOb3J0aG1vbnQg
aW4gMTk4OCBhbmQgQ2luY2lubmF0aSBUdXJwaW4gaW4gMTk4Ni48L3A+PHA+VGhlIE1pbnV0ZW1l
biBnbyBob21lIGtub3dpbmcgdGhleSB2ZXJ5IHdlbGwgY291bGQgYmUgYmFjayBhdCBNQVBGUkUg
U3RhZGl1bSBuZXh0IE5vdmVtYmVyLjwvcD48cD5UaGUgcHJvb2YgaXMgaW4gdGhlIGZhY3QgUmV2
ZXJlIHNuYXBwZWQgQ2VsaW5hJiM4MjE3O3MgMjAtZ2FtZSB3aW5uaW5nIHN0cmVhayB0byBnZXQg
dG8gdGhlIHN0YXRlIGZpbmFsLjwvcD48cD5BZGQgdG8gdGhhdCwgS2Fzc29uLCB0aGUgTWludXRl
bWVuJiM4MjE3O3MgbGVhZGluZyBzY29yZXIsIHdpbGwgYmUgYmFjayBhcyB3ZWxsIGFzIHRoZWly
IE5vLiAyIGxlYWRlciwgU2FsIE1pbGF6em8uPC9wPjxwPkZpbmsgd2lsbCBiZSBiYWNrIGluIGdv
YWwgYXMgd2VsbC48L3A+PHA+QnJ5Y2UgSGFyZGluZywgTWF0dGhldyBHaWx0bmVyLCBaYW5lIFZh
biBGb3NzZW4sIEpvZWwgSGFyZGluZywgTmF0aGFuIEFsYmVydCBhbmQgQ29uc3RhbnRpbmUgUGFw
YXMgZXhpdCB3aXRoIHRoZSBydW5uZXItdXAgdHJvcGh5LCBidXQgdGhlIGJ1bGsgb2YgYSB0ZWFt
IHRoYXQgZmluaXNoZWQgdW5iZWF0ZW4gaW4gMTIgb2YgaXRzIHBhc3QgMTMgZ2FtZXMgd2lsbCBu
byBkb3VidCBiZSB0aGUga2ljay1zdGFydCBSZXZlcmUgbmVlZHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlz
IHllYXIgd2FzIGFuIGluY3JlZGlibGUgeWVhciwmIzgyMjE7IFZhbiBGb3NzZW4gc2FpZC4gJiM4
MjIwO1RoZXkgcmVhbGx5IHN0ZXBwZWQgdXAuIElmIHRoZXkgcmVhbGx5IHN0ZXAgdXAgbmV4dCB5
ZWFyIGFuZCB0aGV5IGdldCBhbGwgdGhlaXIgZ3V5cyB1bmRlcm5lYXRoIHRoZW0gdG8gc3RlcCB1
cCwgdGhleSYjODIxNztsbCBnZXQgYmFjayBoZXJlIGFuZCBJIGd1YXJhbnRlZSB0aGV5JiM4MjE3
O2xsIGdldCBhIHdpbi4mIzgyMjE7PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.