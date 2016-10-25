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Volleyball: Division II district

High school volleyball: Revere, host Tallmadge set up rematch in Division II district final

By Curtis Duffield
Special to the Beacon Journal

Published: October 25, 2016 - 09:33 PM | Updated: October 26, 2016 - 08:24 AM
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Tallmadge's Sydney Schertzinger (right) digs to keep the ball in play during the second set of their Division II district semifinal game at Tallmadge High School on Tuesday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)

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