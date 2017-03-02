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State gymnastics scouting report

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 2, 2017 - 02:26 PM

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