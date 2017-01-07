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Boys swimming

Swimming: Explorers, Bees, Rough Riders top Suburban League boys meet

By Jimmy Miller
Special to the Beacon Journal

Published: January 7, 2017 - 04:46 PM
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Brecksville's Jack Krusinski comes up for a breath in the boys 100 yard butterfly event during the Suburban League Swimming Championships Saturday at the University of Akron's Ocasek Natatorium. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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