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Girls swimming

Swimming: Hudson, Copley girls cruise to victory in Suburban League meet

By Jimmy Miller
Special to the Beacon Journal

Published: January 7, 2017 - 05:53 PM
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Copley freshman Alison Jones competes in the third heat of the girls 200 yard freestyle event during the Suburban League Swimming Championships Saturday at the University of Akron's Ocasek Natatorium. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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