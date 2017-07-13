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Wrestling

Top area wrestlers set sights on winning national titles in Fargo, N.D.

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: July 13, 2017 - 08:25 PM | Updated: July 13, 2017 - 10:05 PM
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Perry's David Carr is congratulated by his father and coach, Nate, after he defeated Dublin-Coffman's Dominick Demas, 8-4, in their Division I 145 lb. championship match at the 79th annual OHSAA State Wrestling Tournament at the Jerome Schottenstein Center on March 5, 2016, in Columbus. (Akron Beacon Journal file photo)


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