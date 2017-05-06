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Track and field

Track and field: Firestone wins boys team title at Woodridge Wrap-Up, Bulldogs senior Jacob Mally wins twice at home meet

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: May 6, 2017 - 08:22 PM
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Woodridge's Josh Mally competes in the boys 110 meter hurdles preliminary race in a steady rain during the Woodridge Wrap-Up track meet held at Woodridge High School on Saturday. (Jeff Lange/Special to the Beacon Journal)


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