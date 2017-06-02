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State track and field meet

Track and field: Manchester’s Alyssa Matheny wins state title in high jump; Firestone, Buchtel, North, St. V-M, Woodridge athletes advance to finals in other events

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: June 2, 2017 - 10:08 PM
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Creston Norwayne's Brevin Harris jumps in the Division II boys long jump on Friday, at the OHSAA's 110th Annual State Track and Field Tournament hosted at Jesse Owens Memorial Stadium in Columbus. Harris jumped a best of 22-03.25 ft today. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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