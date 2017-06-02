Track and field: Manchester’s Alyssa Matheny wins state title in high jump; Firestone, Buchtel, North, St. V-M, Woodridge athletes advance to finals in other events

PHA+Q09MVU1CVVM6IE1hbmNoZXN0ZXIgc2VuaW9yIEFseXNzYSBNYXRoZW55IHdva2UgYXQgNiBh
Lm0uIEZyaWRheSBpbiBDb2x1bWJ1cyB3aXRoIHN0YXRlIGNoYW1waW9uc2hpcCBhc3BpcmF0aW9u
cy48L3A+PHA+QSBmZXcgaG91cnMgbGF0ZXIsIE1hdGhlbnkgYWNjb21wbGlzaGVkIGhlciBnb2Fs
IHdoZW4gc2hlIHN0b29kIGF0b3AgdGhlIHBvZGl1bSBhcyB0aGUgRGl2aXNpb24gSUkgZ2lybHMg
c3RhdGUgaGlnaCBqdW1wIGNoYW1waW9uIGF0IEplc3NlIE93ZW5zIE1lbW9yaWFsIFN0YWRpdW0u
PC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlzIHdhcyBhIGdyZWF0IGRheSwmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLiAmIzgy
MjA7SSBhbSBub3Qgb25lIHRvIGdldCB1cCBlYXJseSwgYnV0IEkgd29rZSB1cCwgaGFkIGEgZ29v
ZCBicmVha2Zhc3QgYW5kIHdlbnQgb3V0IHRoZXJlIHdpdGggdGhlIGRldGVybWluYXRpb24gdG8g
Z2V0IGZpcnN0LCBhbmQgdGhhdCBpcyB3aGF0IEkgZGlkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TWF0aGVueSwg
YSBLZW50IFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkgcmVjcnVpdCwgYW5kIENhbWJyaWRnZSBqdW5pb3IgTGls
bHkgUml0eiBib3RoIGp1bXBlZCA1IGZlZXQsIDggaW5jaGVzLCBidXQgTWF0aGVueSBlYXJuZWQg
dGhlIHRvcCBzcG90IHdpdGggZmV3ZXIgbWlzc2VzLjwvcD48cD5NYXRoZW55IGFycml2ZWQgYXQg
dGhlIHN0YWRpdW0gYXJvdW5kIDggYS5tLiwgYW5kIGJ5IDk6MzAgYS5tLiwgc2hlIHdhcyBjb21w
ZXRpbmcuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhpcyBpcyBBbHlzc2EmIzgyMTc7cyBmb3VydGggdHJpcCBk
b3duIGhlcmUgYW5kIHNoZSBoYWQgYnJva2VuIHRoZSBzY2hvb2wgcmVjb3JkIGluIGluZG9vciBb
dHJhY2tdLCYjODIyMTsgTWFuY2hlc3RlciBjb2FjaCBTdGV2ZSBTY2hhYWR0IHNhaWQuICYjODIy
MDtCYXNpY2FsbHksIHRoZSBvbmx5IHRoaW5nIGxlZnQgdGhhdCBzaGUgaGFkIG5vdCBkb25lIHdh
cyB3aW4gYSBzdGF0ZSB0aXRsZSwgYW5kIHNoZSBkaWQgdGhhdCB0b2RheS4gU2hlIGp1bXBlZCA1
LTgsIHdoaWNoIGlzIGEgUFIgZm9yIGhlci4gQSA1LTcmIzE4ODsgd2FzIGhlciBwcmV2aW91cyBi
ZXN0IGFuZCB0aGUgcHJldmlvdXMgc2Nob29sIHJlY29yZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZG9uJiM4
MjE3O3QgdGhpbmsgc2hlIGhhcyByZWFjaGVkIGhlciBwbGF0ZWF1IHlldC4gU2hlIGFsbW9zdCBo
YWQgNS05IHRvZGF5LiBTaGUgaGFzIGJlZW4gc2l0dGluZyBvbiA1LTggZm9yIGFib3V0IGEgeWVh
ciBhbmQgaXQmIzgyMTc7cyBsaWtlIHNoZSBzZWVzIGl0IGFuZCBiYXJlbHkgbmlja3MgdGhlIGJh
ciBlYWNoIHRpbWUuIC4uLiBTaGUgaXMgYW4gZXhjZXB0aW9uYWwga2lkIHRoYXQgaXMgYSBuYXR1
cmFsIGp1bXBlci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkdhcnJldHRzdmlsbGUgc2VuaW9yIExhdXJlbiBKb25l
cyB3b24gdGhlIGdpcmxzIGRpc2N1cyB0aXRsZSBpbiBEaXZpc2lvbiBJSSAoMTU3LTkpLjwvcD48
cD5Xb29kcmlkZ2Ugc2VuaW9yIEphY29iIE1hbGx5IGlzIHNldCB0byBjb21wZXRlIGluIHRoZSAx
MTAtbWV0ZXIgaHVyZGxlcywgdGhlIDMwMC1tZXRlciBodXJkbGVzIGFuZCB0aGUgaGlnaCBqdW1w
IGluIHRoZSBEaXZpc2lvbiBJSSBib3lzIG1lZXQgU2F0dXJkYXkgdW5kZXIgY29hY2ggTGVzIENh
cm5leS4gSW4gcHJlbGltaW5hcnkgcmFjZXMgRnJpZGF5LCBNYWxseSBwb3N0ZWQgdGhlIHNlY29u
ZC1iZXN0IHRpbWUgaW4gMTEwICgxNC40OSkgYW5kIHRoZSBzZXZlbnRoLWJlc3QgMzAwICgzOS43
NikuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGp1c3Qga25ldyBJIGhhZCB0byBxdWFsaWZ5IGZvciB0aGUgZmlu
YWxzLCBzbyBJIHdhc24mIzgyMTc7dCByZWFsbHkgbG9va2luZyB0byBydW4gYW55dGhpbmcgc3Vw
ZXIgc3BlY2lhbCwmIzgyMjE7IHNhaWQgTWFsbHksIGEgS2VudCBTdGF0ZSByZWNydWl0LjwvcD48
cD5NYWxseSBzYWlkIGhpcyBjYXJlZXIgaGlnaCBpbiB0aGUgaGlnaCBqdW1wIGlzIDYtNiYjMTg5
OyB3aGljaCBoZSBzZXQgYXQgdGhlIFdvb2RyaWRnZSBXcmFwLVVwLiBIZSBjbGVhcmVkIDYtNCBh
dCB0aGUgQXVzdGluJiMxNzM7dG93biBGaXRjaCByZWdpb25hbCBtZWV0IGxhc3Qgd2Vlay48L3A+
PHA+JiM4MjIwO0kgd2FudCB0byB3aW4gdGhlIHN0YXRlIHRpdGxlIGFuZCBpdCB3aWxsIHRha2Ug
YSBQUiB0byBkbyBpdCwmIzgyMjE7IE1hbGx5IHNhaWQuPC9wPjxwPkVsc2V3aGVyZSBpbiB0aGUg
RGl2aXNpb24gSUkgYm95cyBtZWV0LCBTdC4gVmluY2VudC1TdC4gTWFyeSBzZW5pb3IgRGVBbW9u
dGUmIzgyMTc7IEtpbmcgYWR2YW5jZWQgdG8gU2F0dXJkYXkmIzgyMTc7cyBmaW5hbHMgaW4gdGhl
IDgwMCByZWxheSAoMToyOC44NCkgYW5kIHRoZSA0MDAgbWV0ZXJzICg0Ny44MCkuIEtpbmcgcmFu
IGEgbGVnIG9uIFN0LiBWLU0mIzgyMTc7cyA4MDAgcmVsYXkgdGhhdCB3b24gYSBzdGF0ZSB0aXRs
ZSBsYXN0IHllYXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtNeSBnb2FsIGluIHRoZSA0MDAgd2FzIHRvIGdldCBM
YW5lIDQsIGFuZCB3ZSBoYWQgdGhlIGZhc3Rlc3QgcXVhbGlmeWluZyA0eDIgdGltZSwgc28gdGhh
dCB3YXMgZXhjaXRpbmcsJiM4MjIxOyBLaW5nIHNhaWQuICYjODIyMDtJIHdhbnRlZCB0byBtYWtl
IGl0IGluIHRoZSA0eDQgYXMgd2VsbCwgYnV0IEkgY291bGRuJiM4MjE3O3QgcnVuIGl0IGJlY2F1
c2UgSSB0d2Vha2VkIG15IGhhbXN0cmluZyBpbiB0aGUgNDAwLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U3QuIFYt
TSBjb2FjaCBEYW4gTGFuY2lhbmVzZSBjYWxsZWQgS2luZywgYSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIFRvbGVk
byBmb290YmFsbCByZWNydWl0LCBhICYjODIyMDtzcGVjaWFsIHRhbGVudCwmIzgyMjE7IGFuZCBz
YWlkIE1lYWRvd2RhbGUgc2VuaW9yIFdheW5lIExhd3JlbmNlIEpyLiBpcyBhIHJpdmFsIGluIHRo
ZSA0MDAuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgaGVhdCBvYnZpb3VzbHkgdG9vayBpdHMgdG9sbCBvbiB0
aGUgd2hvbGUgZ3JvdXAsIGJ1dCBEZUFtb250ZSYjODIxNzsgaGFzIGJlZW4gRGVBbW9udGUmIzgy
MTc7IGZvciB0aGUgd2hvbGUgZm91ciB5ZWFycyBhcyBmYXIgYXMgaGlzIHdvcmsgZXRoaWMsJiM4
MjIxOyBMYW5jaWFuZXNlIHNhaWQuICYjODIyMDtIaXMgdGFsZW50IHNoaW5lcy4gSGUgaGFzIGdv
dCBhbm90aGVyIGdlYXIgdGhhdCBhbHdheXMgc2VlbXMgdG8gc3VycHJpc2UgbWUuJiM4MjIxOyA8
L3A+PHA+VGhlIEJ1Y2h0ZWwgZ2lybHMgODAwICgxOjQyLjQ1KSBhbmQgNDAwICg0OC45NikgcmVs
YXlzIGVhY2ggYWR2YW5jZWQgdG8gdGhlIERpdmlzaW9uIElJIGZpbmFscy4gRHlhbW9uZCBNeWVy
cywgU2hheWFubmEgQnJhdGNoZXIgYW5kIExvbmRvbiBHcmVlbiB3ZXJlIG9uIGJvdGggcmVsYXlz
LiBTYXJhIEZvc3RlciBvZiBTdC4gVi1NIGFsc28gYWR2YW5jZWQgaW4gdGhlIDMwMCBodXJkbGVz
ICg0My45MSkgYW5kIDgwMCByZWxheSAoMTo0NS4zOCkuIDwvcD48cD5GaXJlc3RvbmUganVuaW9y
IERhcnNodW4gV2lsbGlhbXMgaXMgc2NoZWR1bGVkIHRvIGNvbXBldGUgaW4gdGhlIERpdmlzaW9u
IEkgYm95cyAzMDAgaHVyZGxlcyBmaW5hbHMgb24gU2F0dXJkYXkgYWZ0ZXIgd2lubmluZyBoaXMg
cHJlbGltaW5hcnkgaGVhdCBGcmlkYXkgaW4gY2FyZWVyLWJlc3QgdGltZSBvZiAzNy45OC4gTmV3
IEFsYmFueSBzZW5pb3IgTWF4IEZyeWUgY2xvY2tlZCBhIDM3LjY0IHRvIHdpbiB0aGUgb3RoZXIg
aGVhdC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgY2FtZSBvdXQgaGVyZSBhZnRlciBwbGFjaW5nIHRoaXJkIGlu
IHRoZSByZWdpb25hbCBmaW5hbHMgYW5kIEkgdGhvdWdodCBJIGhhZCB0byBmaXggc29tZSB0aGlu
Z3MsJiM4MjIxOyBXaWxsaWFtcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBkaWQgdGhhdCBhbmQgdGhlIG91dGNv
bWUgd2FzIGEgZmlyc3QgcGxhY2UgaW4gbXkgaGVhdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkZhbGNvbnMgY29h
Y2ggVGltIENhcnJvbGwgc2FpZCBXaWxsaWFtcyYjODIxNzsgdGltZSBpcyBhIHNjaG9vbCByZWNv
cmQsIHN1cnBhc3NpbmcgYSAzOC4yOSBydW4gYnkgZm9ybWVyIEZpcmVzdG9uZSBzdGFuZG91dCBE
b21pbmljIE1vb3JlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7RGFyc2h1biBpcyBydW5uaW5nIG9uZSBldmVudCB0
b2RheSBhbmQgaGUgaXMgYSBnb29kIGF0aGxldGUsIHNvIHJ1bm5pbmcgZnJlc2ggaGVscGVkIGhp
bSwmIzgyMjE7IENhcnJvbGwgc2FpZC4gJiM4MjIwO0hlIGlzIHVzdWFsbHkgcnVubmluZyB0aXJl
ZCBiZWNhdXNlIHdlIHJ1biBoaW0gaW4gZm91ciBldmVudHMgaW4gbW9zdCBtZWV0cywgYnV0IEkg
dGhpbmsgb24gYSBob3QgZGF5IGhlIHdhcyByZWFkeSB0byBnby4gSGUgc3R1dHRlci1zdGVwcGVk
IGEgY291cGxlIGh1cmRsZXMgYW5kIHRoZW4gcmVhbGx5IGtpbGxlZCB0aGUgaHVyZGxlcyBvbiB0
aGUgY3VydmUgYW5kIHRoZSBzdHJhaWdodGF3YXkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5NYXJsaW5ndG9uIHNl
bmlvciBMYW5lIEtub2NoIGFkdmFuY2VkIHRvIFNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgRGl2aXNpb24gSSBm
aW5hbHMgaW4gdGhlIDExMCBodXJkbGVzICgxNC4wMikgYW5kIHRoZSAzMDAgaHVyZGxlcyAoMzgu
MTUpLCBhbmQgTm9ydGggc2VuaW9yIERvbWluaWMgSm9uZXMgYWxzbyBxdWFsaWZpZWQgaW4gdGhl
IDExMCBodXJkbGVzICgxNC4zNikuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXaGF0IGdvdCBtZSB0byBydW4gd2Fz
IGJhc2ljYWxseSB0aGV5IG5lZWRlZCBndXlzIGFuZCBJIGRpZG4mIzgyMTc7dCBoYXZlIGFueXRo
aW5nIHRvIGRvIGluIHRoZSBzcHJpbmcgc28gSSBqdXN0IGRlY2lkZWQgdG8gc3RlcCBvdXQgb24g
dGhlIHRyYWNrLCYjODIyMTsgc2FpZCBKb25lcywgd2hvIGhhcyBiZWVuIHJ1bm5pbmcgdHJhY2sg
Zm9yIDImIzE4OTsgc2Vhc29ucy4gJiM4MjIwO0kgd2VudCBmcm9tIHRoZSAxMDAsIHRvIHRoZSAy
MDAsIHRvIHRoZSA0MDAsIGFuZCBDb2FjaCB3YXMgbGlrZSwgJiM4MjE2O1lvdSBrbm93IHdoYXQ/
IE5vbmUgb2YgdGhhdCBpcyB3b3JraW5nLCBzbyBnbyBydW4gdGhlIGh1cmRsZXMsJiM4MjE3OyBh
bmQgSSBoYXZlIGNhdWdodCBvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IGlzIGFuIGhvbm9yIHRvIHJ1biBm
b3IgTm9ydGggYW5kIEkgYW0gcmVhZHkgdG8gY29tcGV0ZSBpbiB0aGlzIGVudmlyb25tZW50IHRv
bW9ycm93LiBJIGhhdmUgYmVlbiB0cmFpbmluZyBoYXJkIGFuZCB3b3JraW5nIGhhcmQgdG8gcHJl
cGFyZSBteXNlbGYgbWVudGFsbHkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Mb3Vpc3ZpbGxlJiM4MjE3O3MgWmFj
aCBGcmVzZW5rbywgTm9haCBDaGFwbGljaywgTm9haCBNdXJyYXkgYW5kIE5pY2sgQ2hhcGxpY2sg
d2VyZSBzZWNvbmQgaW4gdGhlIERpdmlzaW9uIEkgYm95cyAzLDIwMCBmaW5hbCBpbiA3OjQxLjE0
LjwvcD48cD5JbiBEaXZpc2lvbiBJSUksIEVhc3QgQ2FudG9uIHdvbiB0aGUgMywyMDAgYm95cyBy
ZWxheSB0aXRsZSBpbiBEaXZpc2lvbiBJSUkgd2l0aCBDb2x0IEhlbXBoaWxsLCBEZW1ldHJpdXMg
U25lbGxlbmJlcmdlciwgSmFtZXMgTWNDdWxsb3VnaCBhbmQgSm9zaCBDb25yYWQgY2xvY2tpbmcg
YSB0aW1lIG9mIDc6NTAuNjg7IGFuZCBUcml3YXkmIzgyMTc7cyBDdXJ0aXMgQnVyZ2FuIHBsYWNl
ZCBzZWNvbmQgaW4gdGhlIHNob3QgcHV0ICg1Ni0xKS48L3A+PHA+U3QuIFRob21hcyBBcXVpbmFz
IHdvbiB0aGUgZ2lybHMgMywyMDAgcmVsYXkgdGl0bGUgaW4gRGl2aXNpb24gSUlJIHdpdGggS2Fj
ZWUgU29laG5sZW4sIEhhbm5haCBPaG1hbiwgSGFubmFoIFNvZWhubGVuIGFuZCBLYWxlZSBTb2Vo
bmxlbiBjbG9ja2luZyBhIHRpbWUgb2YgOToxMS4zMi4gPC9wPjxwPkFsc28gaW4gRGl2aXNpb24g
SUlJLCBXYXluZWRhbGUmIzgyMTc7cyBTYW0gSWNlIHRvb2sgc2Vjb25kIGluIHRoZSBwb2xlIHZh
dWx0ICgxMS02KSwgUm9vdHN0b3duJiM4MjE3O3MgQWJieSBNb29yZSB3YXMgc2Vjb25kIGluIHRo
ZSBzaG90IHB1dCAoNDgtMTEmIzE4OTspIGFuZCB0aGlyZCBpbiB0aGUgZGlzY3VzICgxMzQtNiks
IGFuZCBOb3J3YXluZSYjODIxNztzIEthc2V5IEtlaXRoIGZpbmlzaGVkIHNldmVudGggaW4gdGhl
IHNob3QgcHV0ICg0MC0zJiMxODk7KS4gPC9wPjxwPk1pY2hhZWwgQmVhdmVuIGNhbiBiZSByZWFj
aGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzgyOSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bWJlYXZlbkB0aGViZWFjb25q
b3VybmFsLmNvbSI+bWJlYXZlbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0FCSlZhcnNpdHkiIHRhcmdldD0iX2Js
YW5rIj4mbmJzcDsmIzM1O0FCSlZhcnNpdHkmbmJzcDs8L2E+IGhpZ2ggc2Nob29sIGJsb2cgYXQg
PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9wcmVwcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5v
aGlvLmNvbS9wcmVwczwvYT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.