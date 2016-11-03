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Cross country

Woodridge boys, girls in running to win state cross country championships in Division II

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: November 3, 2016 - 07:12 PM
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Woodridge High School head coach Jeff Howard talks to the boys and girls cross country teams at practice before heading to the state meet on Thursday in Cuyahoga Falls. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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