Woodridge boys, girls in running to win state cross country championships in Division II

PHA+Q1VZQUhPR0EgRkFMTFM6IFdvb2QmIzE3MztyaWRnZSBzZW5pb3JzIENsYXJlIFdpbGxldHQs
IE5hdGFsaWUgRmxlbWluZyBhbmQgTmljb2xlIEZsZW1pbmcgZHJlYW0gYWJvdXQgaG9pc3Rpbmcg
YSBzdGF0ZSBjaGFtcGlvbnNoaXAgY3Jvc3MgY291bnRyeSB0cm9waHkgb24gU2F0dXJkYXkgaW4g
SGVicm9uLjwvcD48cD5TZW5pb3IgWW91c2VmIEVsa3VyZCwganVuaW9yIE5vYWggUGVycmluIGFu
ZCBmcmVzaG1hbiBNaWNhaCBCbGFpciBhbHNvIHNoYXJlIGluIHRoYXQgc2FtZSB2aXNpb24sIHdo
aWNoIGlzIGEgcmVhbGlzdGljIHBvc3NpYmlsaXR5IGZvciB0aGUgQnVsbGRvZ3MgZ2lybHMgYW5k
IGJveXMgdGVhbXMsIHdoaWNoIGVudGVyIHRoZSBEaXZpc2lvbiBJSSBzdGF0ZSBtZWV0IHdpdGgg
ZGlzdHJpY3QgYW5kIHJlZ2lvbmFsIHRpdGxlcyBpbiB0b3cuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHJlYWxs
eSB3b3VsZCBsaWtlIHRvIGJlIGFibGUgdG8gc3RhbmQgb24gdG9wIG9mIHRoZSBwb2RpdW0gd2l0
aCBteSBlbnRpcmUgdGVhbSByaWdodCBuZXh0IHRvIG1lLCYjODIyMTsgV2lsbGV0dCBzYWlkLiAm
IzgyMjA7V2Ugd2FudCB0byBicmluZyBob21lIGEgc3RhdGUgY2hhbXBpb25zaGlwIHRyb3BoeSBm
b3IgV29vZHJpZGdlIEhpZ2ggU2Nob29sLiYjODIyMTs8L3A+PHA+V2lsbGV0dCBhbmQgdGhlIEZs
ZW1pbmcgdHdpbiBzaXN0ZXJzIGFyZSBzdGFuZG91dHMgb24gdGhlIFdvb2RyaWRnZSBnaXJscyB0
ZWFtIHRoYXQgd2lsbCBtYWtlIGl0cyAxMnRoIGNvbnNlY3V0aXZlIHN0YXRlIG1lZXQgYXBwZWFy
YW5jZSwgYW5kIEVsa3VyZCwgUGVycmluIGFuZCBCbGFpciBhcmUgbGVhZGVycyBvbiB0aGUgYm95
cyB0ZWFtIHRoYXQgd2lsbCBtYWtlIGl0cyAxM3RoIGNvbnNlY3V0aXZlIHN0YXRlIG1lZXQgYXBw
ZWFyYW5jZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0NvYWNoIFtKZWZmIEhvd2FyZF0gYWx3YXlzIHB1c2hlcyB1
cyBpbiBvdXIgd29ya291dHMsJiM4MjIxOyBCbGFpciBzYWlkLiAmIzgyMjA7SGUgdG9sZCB1cywg
JiM4MjE2O1NvbWVvbmUgaXMgZ29pbmcgdG8gd2luIHRoZSBzdGF0ZSBjaGFtcGlvbiYjMTczO3No
aXAuIFdoeSBub3QgdXM/JiM4MjE3OyBJIHRoaW5rIHdlIGhhdmUgaGFkIHRoYXQgbWluZHNldCBt
b3ZpbmcgZm9yd2FyZC4gV2h5IG5vdCB1cz8gV2h5IG5vdCBnbyBkb3duIHRvIEhlYnJvbiBhbmQg
cnVuIHRvIG91ciBmdWxsIHBvdGVudGlhbCBhbmQgd2luIHRoZSBzdGF0ZSBjaGFtcGlvbnNoaXA/
JiM4MjIxOzwvcD48cD5Xb29kcmlkZ2UmIzgyMTc7cyBnaXJscyB0ZWFtIGhhcyB3b24gZXZlcnkg
bWVldCBpdCBoYXMgcGFydGljaXBhdGVkIGluIHRoaXMgeWVhciAmIzgyMTI7IGF0IHRoZSBQb3J0
YWdlIFRyYWlsIENvbmZlcmVuY2UgU3VwZXJEdWFscyBpbiBNb2dhZG9yZSwgYXQgTWNEb25hbGQs
IGF0IEJyZWNrc3ZpbGxlLCBhdCBCb2FyZG1hbiAoRGl2aXNpb24gSUkgcmFjZSksIGF0IENlbnRl
cnZpbGxlLCBhdCBXb29kcmlkZ2UsIGF0IFN0b3csIGF0IHRoZSBQVEMgY2hhbXBpb25zaGlwcyBp
biBBdHdhdGVyLCBhdCB0aGUgTG9yYWluIGRpc3RyaWN0IGFuZCBhdCB0aGUgQm9hcmRtYW4gcmVn
aW9uYWwuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhpcyBpcyBwcm9iYWJseSB0aGUgYmVzdCBnaXJscyB0ZWFt
IEkgaGF2ZSBnb3QgdG8gd29yayB3aXRoLCYjODIyMTsgSG93YXJkIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSBo
YXZlIHRoZSBiZXN0IHRlYW0gYXZlcmFnZSBbaW4gdGVybXMgb2YgdGltZXNdIGluIHNjaG9vbCBo
aXN0b3J5LiBXZSBoYXZlIGZpdmUgZ2lybHMgdGhhdCBoYXZlIHJ1biB1bmRlciAxOToxMCwgd2hp
Y2ggaXMgcmVhbGx5IGdvb2QgW2ZvciBhIDMuMS1taWxlIHJ1bl0uJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUg
RmxlbWluZyB0d2lucywgV2lsbGV0dCwgZnJlc2htYW4gTGliYnkgSG93YXJkLCBqdW5pb3IgTW9s
bHkgSG93YXJkIGFuZCBzb3Bob21vcmVzIEplbm5hIEthaXNlciBhbmQgU2FyYWggRnJlZGVyaWNr
IGFyZSBXb29kcmlkZ2UmIzgyMTc7cyB0b3Agc2V2ZW4gZ2lybHMgcnVubmVycy48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1dlIHRydXN0IGluIGVhY2ggb3RoZXIgYSBsb3QsJiM4MjIxOyBXaWxsZXR0IHNhaWQuICYj
ODIyMDtXZSBhcmUgdmVyeSBjb21taXR0ZWQgdG8gd2hhdCB3ZSBkbyBhbmQgd2Ugd29yayB0b2dl
dGhlci4gV2UgYXJlIHZlcnkgYmlnIG9uIHRlYW13b3JrIGFuZCB3ZSBlbmNvdXJhZ2UgZWFjaCBv
dGhlci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk5pY29sZSBGbGVtaW5nIHNhaWQgc2hlIGhhcyBub3RpY2VkICYj
ODIyMDttb3JlIGNvbmZpZGVuY2UgdGhpcyB5ZWFyJiM4MjIxOyB3aXRoaW4gdGhlIHRlYW0sIGFu
ZCB0aGF0IHRoZSBnaXJscyBhcmUgJiM4MjIwO3J1bm5pbmcgcmVhbGx5IHdlbGwgYXMgYSBwYWNr
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGFyZSByZWFsbHkgZXhjaXRlZCBmb3IgYWxsIG9mIHRo
ZSBjb21wZXRpdGlvbiwmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLjwvcD48cD5Xb29kcmlkZ2UmIzgyMTc7cyBi
b3lzIHRlYW0gaGFzIHdvbiBhbGwgYnV0IHRocmVlIG9mIGl0cyByYWNlcyB0aGlzIHllYXIuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtDb2FjaCBhbHdheXMgaW5zdGlsbHMgaW4gdXMgdGhhdCBldmVyeSB5ZWFyIHdl
IGhhdmUgYSBjaGFuY2UgdG8gbWFrZSBpdCB0byB0aGUgc3RhdGUgbWVldCBhbmQgd2luLCYjODIy
MTsgRWxrdXJkIHNhaWQuICYjODIyMDtCZWluZyB0aGVyZSBpbiBIZWJyb24gZm9yIG5vdyBteSB0
aGlyZCB5ZWFyIHdpbGwgaGVscCBtZSBwcmVwYXJlIGZvciB0aGUgcmFjZSBiZWNhdXNlIEkga25v
dyB0aGUgY291cnNlIG11Y2ggYmV0dGVyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+UGVycmluLCBFbGt1cmQsIEJs
YWlyLCBzb3Bob21vcmUgQnJheWRlbiBXaGl0ZWQsIHNlbmlvciBSeWFuIFBhbG0sIHNvcGhvbW9y
ZSBBbmR5IE11aGEgYW5kIHNlbmlvciBNYXggU3RhcnZhZ2dpIGFyZSBXb29kcmlkZ2UmIzgyMTc7
cyB0b3Agc2V2ZW4gYm95cyBydW5uZXJzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIGJveXMgdGVhbSBpcyBw
cm9iYWJseSBvbmUgb2YgdGhlIHRvcCB0d28gb3IgdGhyZWUgdGVhbXMgdGhhdCBJIGhhdmUgY29h
Y2hlZCwmIzgyMjE7IEhvd2FyZCBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgaGF2ZSBnb25lIDE2OjA0IHRvIDE2
OjI5IHdpdGggUFImIzgyMTc7cyBbYmV0d2VlbiBvdXIgTm8uIDEgYW5kIE5vLiA1IHJ1bm5lcnNd
IG9uIGxlZ2l0aW1hdGUgY291cnNlcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJsYWlyIHdpbGwgbWFrZSBoaXMg
Zmlyc3QgYXBwZWFyYW5jZSBhdCB0aGUgaGlnaCBzY2hvb2wgc3RhdGUgbWVldCBhZnRlciBjaGVl
cmluZyBvbiBXb29kcmlkZ2UgcnVubmVycyBhcyBhIG1pZGRsZSBzY2hvb2wgc3R1ZGVudC48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgd2lsbCBiZSBhIGdyZWF0IGV4cGVyaWVuY2UgYW5kIGhlbHAgYnVpbGQg
bWUgaW50byBhIGJldHRlciBydW5uZXIsJiM4MjIxOyBCbGFpciBzYWlkLiA8L3A+PHA+VHJhZGl0
aW9uIG9mIHN1Y2Nlc3M8L3A+PHA+V29vZHJpZGdlIGhhcyBoYWQgZm91ciBpbmRpdmlkdWFscyBj
b21iaW5lIHRvIHdpbiBzaXggc3RhdGUgdGl0bGVzIGluIHByb2dyYW0gaGlzdG9yeS48L3A+PHA+
VGhlIEJ1bGxkb2dzIGdpcmxzIHRlYW0gd29uIGEgRGl2aXNpb24gSUlJIHN0YXRlIHRlYW0gdGl0
bGUgaW4gMTk5NSB3aGVuIEhvd2FyZCB3YXMgYW4gYXNzaXN0YW50IHVuZGVyIFN0YW4gU3RhbW1l
biwgYW5kIEhvd2FyZCBndWlkZWQgdGhlIGJveXMgdGVhbSB0byBEaXZpc2lvbiBJSSBzdGF0ZSB0
aXRsZXMgaW4gMjAwNiwgMjAwNywgMjAwOCwgMjAwOSwgMjAxMCBhbmQgMjAxMi48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1dlIGFyZSBleGNpdGVkIHRvIGdvIHRvIHRoZSBzdGF0ZSBtZWV0LCBhbmQgd2UgYXJlIGFs
bCB2ZXJ5IHByb3VkIG9mIG91ciBzY2hvb2wsJiM4MjIxOyBzYWlkIE5hdGFsaWUgRmxlbWluZywg
d2hvIGlzIG9sZGVyIHRoYW4gTmljb2xlIGJ5IGFib3V0IDEwIG1pbnV0ZXMuICYjODIyMDtJdCBk
b2VzbiYjODIxNzt0IGZlZWwgbGlrZSB0aGVyZSBpcyBhIGxvdCBvZiBwcmVzc3VyZSBiZWNhdXNl
IHdlIGFsbCB3b3JrIHRvZ2V0aGVyLiBJdCB3aWxsIGJlIGEgbG90IG9mIGZ1biBjb21wZXRpbmcg
aW4gSGVicm9uIGJlY2F1c2UgdGhlIGF0bW9zcGhlcmUgaXMgZ29pbmcgdG8gYmUgY3JhenkuIEkg
aG9wZSB0aGF0IHdlIGFsbCBQUi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlBlcnJpbiBjcm9zc2VkIGZpcnN0IGlu
IHRoZSByZWdpb25hbCBtZWV0IHRoaXMgcGFzdCB3ZWVrZW5kIGF0IEJvYXJkbWFuLCBhbmQgbGVk
IHRoZSBXb29kcmlkZ2UgYm95cyB0byB0aGVpciAxMHRoIHJlZ2lvbmFsIHRlYW0gdGl0bGUgaW4g
dGhlIHBhc3QgMTIgeWVhcnMuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhpcyBpcyB0aGUgYmVzdCB0ZWFtIEkg
aGF2ZSBiZWVuIG9uLCYjODIyMTsgUGVycmluIHNhaWQuICYjODIyMDtZb3VzZWYsIE1pY2FoIGFu
ZCBteXNlbGYgc2hvdWxkIGJlIHVwIHRoZXJlIGluIHRoZSBmcm9udCBhdCB0aGUgc3RhdGUgbWVl
dC4gLi4uIFdlIGFyZSByZWFkeSBmb3IgdGhlIGNoYWxsZW5nZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1pY2hh
ZWwgQmVhdmVuIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzgyOSBvciA8YSBocmVmPSJtYWls
dG86bWJlYXZlbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bWJlYXZlbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFs
LmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0FC
SlZhcnNpdHkiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzM1O0FCSlZhcnNpdHkmbmJzcDs8L2E+
IGhpZ2ggc2Nob29sIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9wcmVwcyIg
dGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9wcmVwczwvYT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.