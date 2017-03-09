All CATEGORIES
☰ Menu

Wrestling: Aurora’s Jarrod Brezovec improves to 48-0, eyes a state title along with a host of other local standouts

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 9, 2017 - 10:25 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Aurora's Jarrod Brezovec (top) ties up Elyria's Matt Zuckerman on his way to a 18-0 win in the Div. I, 132 pound class in the state wrestling tournament on Thursday at the Schottenstein Center in Columbus. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

browns11cut_01 Don Wright - AP
Another chapter in Browns quarterback saga ends with release of Robert Griffin III

Quarterback Robert Griffin III hoped to resurrect his NFL career with the Browns.

marla11cut_01
Marla Ridenour: Injuries, integration of new players might be contributing to Cavs’ inconsistent defense
Receiver Kenny Britt takes leap of faith with Browns despite no answer at quarterback: ‘They said they are going to get the problem fixed’ - 5:17 PM
Browns secured coveted guard Kevin Zeitler by offering best deal, reunion with coach Hue Jackson: ‘Because Hue is here, I believe’ - 5:18 PM
norton11cut_01
High school girls basketball/Ottawa-Glandorf 51, Norton 34: Panthers fall one step short of Division II state tournament
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next