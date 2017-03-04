Wrestling: Hoban’s Lukus Stricker, Northwest’s Hunter Kosco among Division II district champs who advance to state tournament

PHA+QUxMSUFOQ0U6IEFyY2hiaXNob3AgSG9iYW4gc2VuaW9yIEx1a3VzIFN0cmlja2VyIGFuZCBO
b3J0aHdlc3Qgc2VuaW9yIEh1bnRlciBLb3NjbyBmaXQgdGhlIGJpbGwgb2Ygc3VjY2Vzc2Z1bCBz
dHVkZW50LWF0aGxldGVzLjwvcD48cD5TdHJpY2tlciBhbmQgS29zY28gYXJlIGJvdGggNC4wIHN0
dWRlbnRzIHdpdGggdGhlaXIgY29sbGVnZSBwbGFucyBhbGwgc2V0IHVwLCBhbmQgdGhlIGh1bmdy
eSB3cmVzdGxlcnMgYXJlIHNlZWtpbmcgdG8gZmluaXNoIG9mZiB0aGVpciBzZW5pb3IgeWVhcnMg
d2l0aCBhIERpdmlzaW9uIElJIHN0YXRlIHRpdGxlLjwvcD48cD5UaGV5IGJvdGggcHVuY2hlZCB0
aGVpciB0aWNrZXQgZm9yIGEgcmV0dXJuIHRyaXAgdG8gQ29sdW1idXMgb24gU2F0dXJkYXkgbmln
aHQgYnkgd2lubmluZyBhIGRpc3RyaWN0IGNoYW1waW9uc2hpcCBhdCBBbGxpYW5jZSBIaWdoIFNj
aG9vbC48L3A+PHA+U3RyaWNrZXIgcGxhY2VkIGZpcnN0IGF0IDEyMCBwb3VuZHMgd2l0aCBhbiAx
OC0zIGZpbmFscyB3aW4gb3ZlciBDb3ZlbnRyeSBqdW5pb3IgSm9lIFdyaWdodCwgYW5kIEtvc2Nv
IHdvbiB0aGUgMTI2IHRpdGxlIG1hdGNoIGJ5IHBpbiBpbiAzOjE4IG92ZXIgQ3V5YWhvZ2EgVmFs
bGV5IENocmlzdGlhbiBBY2FkZW15IHNvcGhvbW9yZSBKb3JkYW4gRGVjYXR1ci48L3A+PHA+JiM4
MjIwO0kgd3Jlc3RsZWQgcmVhbGx5IHdlbGwgaW4gdGhlIGZpbmFscywgYW5kIEkgdGhpbmsgSSBh
bSByZWFkeSB0byBkbyB3aGF0IEkgaGF2ZSB0byBkbyBhdCBzdGF0ZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgU3Ry
aWNrZXIsIGEgSGFydmFyZCBVbml2ZXJzaXR5IHJlY3J1aXQgd2hvIHdhcyBhIHN0YXRlIHF1YWxp
ZmllciBhcyBhIHNvcGhvbW9yZSBhbmQgYSBzdGF0ZSBwbGFjZXIgYXMgYSBqdW5pb3IgKDExMywg
dGhpcmQpLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBhbSBleGNpdGVkIHRvIHdyZXN0bGUsIGFuZCBJIGFtIHJl
YWR5IHRvIHdpbiBteSBzdGF0ZSB0aXRsZS4gVGhhdCBpcyB3aGF0IEkgaGF2ZSBiZWVuIHdvcmtp
bmcgZm9yLCBhbmQgdGhhdCBpcyB3aGF0IEkgaGF2ZSBiZWVuIGRyZWFtaW5nIGFib3V0LiYjODIy
MTs8L3A+PHA+VGhlIHRvcCBmb3VyIGluIGVhY2ggd2VpZ2h0IGFkdmFuY2UgdG8gdGhlIHN0YXRl
IHRvdXJuYW1lbnQsIHdoaWNoIGJlZ2lucyBUaHVyc2RheSBpbiBDb2x1bWJ1cy48L3A+PHA+S29z
Y28sIGEgQnJvd24gVW5pdmVyc2l0eSByZWNydWl0LCBhbHNvIGJlYXQgRGVjYXR1ciwgYW4gT2hp
byBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IHJlY3J1aXQsIGluIGEgZmluYWxzIG1hdGNoIGVhcmxpZXIgdGhp
cyBzZWFzb24gYXQgQWxsaWFuY2UmIzgyMTc7cyBUb3AgR3VuIGV2ZW50LiBLb3NjbyBwbGFjZWQg
ZmlmdGggYXQgMTA2LCB0aGlyZCBhdCAxMTMgYW5kIGZpZnRoIGF0IDEyMCBpbiBoaXMgcHJldmlv
dXMgdGhyZWUgc3RhdGUgYXBwZWFyYW5jZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGZlZWwgbGlrZSBJIHdy
ZXN0bGVkIHdlbGwgaW4gbXkgZmluYWxzIG1hdGNoLCYjODIyMTsgS29zY28gc2FpZC4gJiM4MjIw
O0kga2VwdCBtb3ZpbmcsIGdvdCBpbnRvIHBvc2l0aW9ucyB0aGF0IGJlbmVmaXRlZCBtZSBhbmQg
SSBqdXN0IGdvdHRhIGtlZXAgdGhhdCB1cC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNhbmZpZWxkIHdvbiB0aGUg
dGVhbSB0aXRsZSB3aXRoIDE1MSBwb2ludHMuIE1lbnRvciBMYWtlIENhdGhvbGljICgxMjUmIzE4
OTspLCBDVkNBICgxMjQmIzE4OTspLCBTdC4gVmluY2VudC1TdC4gTWFyeSAoMTA0KSwgQWxsaWFu
Y2UgKDk5KSBhbmQgV29vZHJpZGdlICg4NCYjMTg5Oykgcm91bmRlZCBvdXQgdGhlIHRvcCBzaXgu
PC9wPjxwPkNWQ0Egc29waG9tb3JlIEphY29iIERlY2F0dXIgYW5kIGp1bmlvciBNYXR0aGV3IENh
cmRlbGxvIHdvbiB0aGUgb3BlbmluZyB0d28gZmlyc3QtcGxhY2UgbWF0Y2hlcy4gRGVjYXR1ciBi
ZWF0IFdlc3QgQnJhbmNoIHNvcGhvbW9yZSBDaHJpc3RpYW4gV2F5dCAxMy0zIGF0IDEwNiBhbmQg
Q2FyZGVsbG8gdG9wcGVkIE1lbnRvciBMYWtlIENhdGhvbGljIHNvcGhvbW9yZSBDb25vciBNY0N1
bmUgMTAtOSBhdCAxMTMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgd2hvbGUgbWF0Y2gsIEkgd2FzIGp1c3Qg
dHJ5aW5nIHRvIHN0YXkgcG9zaXRpdmUsJiM4MjIxOyBzYWlkIEphY29iIERlY2F0dXIsIGFuIE9o
aW8gU3RhdGUgcmVjcnVpdCB3aG8gd2lsbCBiZSBtYWtpbmcgaGlzIHNlY29uZCB0cmlwIHRvIHN0
YXRlLiAmIzgyMjA7TXkgdGhvdWdodHMgd2VyZSB0byBrZWVwIHByZXNzdXJpbmcsIHRvIG5vdCBz
dG9wIGFuZCB0byBuZXZlciBsb29rIGJhY2suIEkgdGhpbmsgSSBkaWQgYSBwcmV0dHkgZ29vZCBq
b2Igb2YgdGhhdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNhcmRlbGxvIGlzIHNldCB0byBtYWtlIGhpcyB0aGly
ZCBhcHBlYXJhbmNlIGluIHRoZSBzdGF0ZSB0b3VybmFtZW50LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBwZXJm
b3JtZWQgZmFpcmx5IHdlbGwsJiM4MjIxOyBDYXJkZWxsbyBzYWlkLiAmIzgyMjA7RHVyaW5nIHRo
ZSBmaW5hbHMsIEkgZ290IGEgbGl0dGxlIHRvbyBhbXBlZCB1cCBhdCB0aGUgYmVnaW5uaW5nLCBi
dXQgSSBzdGF5ZWQgZm9jdXNlZCwga2VwdCBteSBoZWFkIG9uIHN0cmFpZ2h0IGFuZCB3cmVzdGxl
ZCB3ZWxsIGF0IHRoZSBlbmQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Xb29kcmlkZ2Ugc2VuaW9yIEVsaSBZb2hv
IHdvbiB0aGUgMTM4IGNyb3duIGJ5IGRlZmVhdGluZyBOb3J0b24ganVuaW9yIEJyZXQgQmFrZXIg
MjAtOCBpbiB0aGUgZmluYWwuIFlvaG8sIHdobyBwbGFucyB0byB3cmVzdGxlIGF0IE1lcmN5aHVy
c3QgTm9ydGggRWFzdCBKdW5pb3IgQ29sbGVnZSwgd2lsbCBiZSBtYWtpbmcgaGlzIHNlY29uZCBh
cHBlYXJhbmNlIGF0IHRoZSBzdGF0ZSB0b3VybmFtZW50LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBmZWVsIGdv
b2QgYWJvdXQgaG93IEkgd3Jlc3RsZWQgaGVyZSwmIzgyMjE7IFlvaG8gc2FpZC4gJiM4MjIwO0kg
YW0gb24gYSBtaXNzaW9uIHRvIHdpbiBhIHN0YXRlIHRpdGxlIGFuZCBwZW9wbGUgaGF2ZSBtZSBy
YW5rZWQgcHJldHR5IGhpZ2gsIHNvIEkganVzdCBjYW1lIGhlcmUgdG8gZ2V0IHRoZSBqb2IgZG9u
ZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNyZXN0d29vZCBzZW5pb3IgTmljayBWZXNwdWNjaSB3b24gYXQgMTUy
IHdpdGggYSA1LTQgdHJpdW1waCBvdmVyIEhvYmFuIGp1bmlvciBRdWludG9uIEtlbGxleS4gU3Qu
IFYtTSBqdW5pb3IgTHVrZSBXeW1lciAoMTMyKSBhbmQgQWxsaWFuY2UganVuaW9yIER1Y2UgSm9o
bnNvbiAoMTgyKSBlYWNoIHdvbiBhIHRpdGxlIGJ5IGluanVyeSBkZWZhdWx0LjwvcD48cD5BbGxp
YW5jZSBzZW5pb3IgSmVycmVsbCBNYXJ0aW4gd29uIHRoZSAxOTUgdGl0bGUgNC0zIHdpdGggYSB0
YWtlZG93biBhZ2FpbnN0IENhbmZpZWxkIHNvcGhvbW9yZSBUeWxlciBTdGVpbiBqdXN0IGJlZm9y
ZSB0aGUgdGhpcmQtcGVyaW9kIGJ1enplciwgYW5kIFdlc3QgQnJhbmNoIHNlbmlvciBJYW4gU2hh
cnAgY2FwcGVkIHRoZSBldmVuaW5nIHdpdGggYSAxLTAgd2luIG92ZXIgQ2FuZmllbGQgc2VuaW9y
IE1hc29uIEdpb3JkYW5vIGF0IDI4NS48L3A+PHA+U3QuIFYtTSBzZW5pb3IgTWljaGFlbCBNY0lu
dGlyZSAoMTYwKSBhbmQganVuaW9yIERhdmlkIEhlYXRoICgxNzApIGJvdGggZmluaXNoZWQgc2Vj
b25kIHRvIGEgQ2FuZmllbGQgd3Jlc3RsZXIuIENhcmRpbmFscyBzZW5pb3IgR2VvcmdpbyBQb3Vs
bGFzIHBpbm5lZCBNY0ludGlyZSBpbiAxOjE2LCBhbmQganVuaW9yIERhdmlkIENyYXdmb3JkIGVh
cm5lZCBhIDMtMiBkZWNpc2lvbiBpbiBvdmVydGltZSBvdmVyIEhlYXRoLjwvcD48cD5DVkNBIGZy
ZXNobWFuIEJyZXMmIzE3MztsaW4gV2Fsa2VyIGFsc28gcGxhY2VkIHNlY29uZCBhZnRlciBiZWlu
ZyBwaW5uZWQgaW4gMjozMCBieSBHaXJhcmQgc29waG9tb3JlIEphY2sgRGVsR2FyYmlubyBpbiB0
aGUgMjIwIGZpbmFsLiA8L3A+PHA+UGxhY2luZyB0aGlyZCB3ZXJlOiBUYWxsbWFkZ2Ugc29waG9t
b3JlcyBFZHdhcmQgU3ViZXIgKDEwNikgYW5kIEpha2UgUG90b2sgKDEzMiksIFN0cmVldHNib3Jv
IGp1bmlvciBEb21pbmljIENhcm9uZSAoMTEzKSwgV29vZHJpZGdlIGp1bmlvciBEYXZpZCBNYXNz
ZXkgKDEyNiksIFN0LiBWLU0ganVuaW9yIEphcmVkIE11c2NpICgxNDUpLCBDYW50b24gU291dGgg
c2VuaW9yIEtob3JkIE1vb3JlICgxNjApLCBGaWVsZCBzZW5pb3IgTGFuZG9uIFdlc3RvdmVyICgx
ODIpIGFuZCBTb3V0aGVhc3Qgc2VuaW9yIFR5bGVyIERvaHNlICgxOTUpLjwvcD48cD5NaWNoYWVs
IEJlYXZlbiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bWJlYXZlbkB0aGViZWFj
b25qb3VybmFsLmNvbSI+bWJlYXZlbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.