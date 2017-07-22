Wrestling: Jackson’s Vic Marcelli wins finale to finish fifth in Junior Greco-Roman Nationals

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RkFSR08sIE4uRC46IFNvbWV0aW1lcyB0aGUgd2lsbCB0byB3aW4gZ2V0cyBhbiBleHRyYSBw
dXNoLjwvcD48cD5WaWMgTWFyY2VsbGkgd2FzIGhhcHB5IHRvIHRha2UgaG9tZSBmaWZ0aC1wbGFj
ZSBpbiB0aGUgSnVuaW9yIEdyZWNvLVJvbWFuIE5hdGlvbmFscyBvbiBTYXR1cmRheSwgYnV0IHRo
ZSBKYWNrc29uIHNlbmlvciB3YXMgd3Jlc3RsaW5nIGZvciBzb21ldGhpbmcgbW9yZS48L3A+PHA+
VGVhbSBPaGlvIFN0YXRlIENoYWlycGVyc29uIENocmlzIEthbGxhaSwgd2hvIE1hcmNlbGxpIGhh
cyBrbm93biBmb3IgMTEgeWVhcnMsIGZvdW5kIG91dCBlYXJseSBpbiB0aGUgbW9ybmluZyB0aGF0
IGhpcyBicm90aGVyLCBDaHVjaywgZGllZCBhZnRlciBzdWZmZXJpbmcgYSBoZWFydCBhdHRhY2sg
YSBmZXcgd2Vla3MgYWdvLjwvcD48cD5EZWRpY2F0aW5nIHRoZSBtYXRjaCBpbiBDaHVjayYjODIx
NztzIGhvbm9yIGFuZCBmb3IgQ2hyaXMsIE1hcmNlbGxpIGNhbWUgb3V0IGFnYWluc3QgQWxhYmFt
YSYjODIxNztzIENocmlzdGlhbiBLbm9wIGFuZCBlbmRlZCBoaXMgdG91cm5hbWVudCBqdXN0IGxp
a2UgaGUgc3RhcnRlZCBpdCwgd2l0aCBhIHNodXRvdXQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtNeSBmYXRoZXIg
YW5kIGhpbSBhcmUgcHJldHR5IGNsb3NlLCYjODIyMTsgTWFyY2VsbGkgc2FpZC4gJiM4MjIwO0l0
IHdhcyBzbyBoZSBrbm93cyB0aGF0IEkgY2FyZSBhbmQgdGhhdCBJJiM4MjE3O20gaW50ZXJlc3Rl
ZCBhbmQgSSYjODIxNzttIHN1cHBvcnRpbmcgaGltLiBJIHdhbnRlZCB0byBzaG93IGhpbSB0aGF0
IEkgbG92ZSBoaW0uJiM4MjIxOzwvcD48cD5XaGF0IE1hcmNlbGxpICgxODIgcG91bmRzKSBhbHNv
IGZvdW5kIHdhcyBhIHNlbnNlIG9mIGFjY29yZCBhbmQgZm9jdXMuIEl0IGhlbHBlZCBoaW0gYWNo
aWV2ZSBGYXJnbyBBbGwtQW1lcmljYW4gZm9yIHRoZSBmaWZ0aCB0aW1lIHdpdGggdGhyZWUgY29t
aW5nIGluIEdyZWNvLjwvcD48cD5UaGUgY2FsbSB3YXMgd2VsY29tZWQgYXMgcGxhY2VtZW50IG1h
dGNoZXMgY2FuIGJlIGFzIG5lcnZlLXdyYWNraW5nIGFzIHRoZXkgYXJlIGludGVuc2UuPC9wPjxw
PlRoaXMgbWF0Y2ggZW5kZWQgNS0wLiBJdCBjYW1lIHdpdGggYSBjb3VwbGUgb2YgdGFrZWRvd25z
IGFuZCBzb21lIGdyZWF0IGRlZmVuc2UgYXMgTWFyY2VsbGkgd2FzIG5ldmVyIHRocmVhdGVuZWQu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCBnYXZlIG1lIHBlYWNlLCYjODIyMTsgTWFyY2VsbGkgc2FpZC4gJiM4
MjIwO0kga25ldyBpbiBvcmRlciB0byBob25vciBhbmQgcmVzcGVjdCBoaW0gYWxsIEkgaGFkIHRv
IGRvIHdhcyBkbyBteSBiZXN0IG5vIG1hdHRlciB3aGF0IHRoZSBvdXRjb21lLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+QXMgbXVjaCBhcyBldmVyeW9uZSB3cmVzdGxpbmcgaW4gRmFyZ28gd2FudHMgdG8gYmVjb21l
IGEgY2hhbXBpb24sIHRoZXkgYWxzbyB3YW50IHRvIHdpbiB0aGVpciBsYXN0IG1hdGNoLjwvcD48
cD5PZiB0aGUgZml2ZSB0aW1lcyBNYXJjZWxsaSBoYXMgYmVlbiBhbiBBbGwtQW1lcmljYW4sIGhl
IGhhcyBmaW5pc2hlZCBmaWZ0aCB0d2ljZSBhbmQgbG9nZ2VkIGEgc2l4dGgtLCBzZXZlbnRoLSBh
bmQgZWlnaHRoLXBsYWNlIGZpbmlzaC48L3A+PHA+QmVpbmcgb24gdGhlIGxvc2luZyBlbmQgaXNu
JiM4MjE3O3QgZXhhY3RseSB0aGUgd2F5IHRvIGtpY2sgb2ZmIGEgMTYtaG91ciB2YW4gcmlkZSBo
b21lLCBzbyBpdCB3YXMgZXh0cmEgaW5jZW50aXZlIGZvciB0aGUgMTgyLXBvdW5kZXIgdG8ga2lj
a3N0YXJ0IGhpcyBvbmUgYW5kIG9ubHkgbWF0Y2ggaW4gdGhlIEZhcmdvRG9tZSBvbiB0aGUgbGFz
dCBkYXkgb2YgdGhlIHRvdXJuYW1lbnQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCBqdXN0IGdpdmVzIHlvdSB0
aGF0IGJldHRlciBtaW5kc2V0IG1vdmluZyBmb3J3YXJkLCYjODIyMTsgTWFyY2VsbGkgc2FpZC4g
JiM4MjIwO0l0IGhlbHBzIG1lIGtlZXAgbXkgaGVhZCB1cC4gSXQgbWVhbnMgSSYjODIxNzttIHN0
aWxsIGxlYXJuaW5nLiYjODIyMTs8L3A+PHA+V2hhdCYjODIxNztzIG1vcmUsIHRoZSB0aHJlZS10
aW1lIHN0YXRlIHF1YWxpZmllciBhbmQgdHdvLXRpbWUgc3RhdGUgcGxhY2VyIGNhbiB1c2UgRmFy
Z28gYXMgYSB3YXkgdG8gZ2V0IHRoZSBoaWdoIHNjaG9vbCBzZWFzb24gc3RhcnRlZC48L3A+PHA+
QWRkIHRoZSBmYWN0IGEga25lZSBpbmp1cnkgdG9vayBhd2F5IG1vc3Qgb2YgaGlzIGp1bmlvciB5
ZWFyIGFuZCBoZSYjODIxNztzIHJlYWR5IHRvIHRha2UgdGhpcyB0b3VybmFtZW50LCB3aGVyZSBo
ZSBkb3VibGVkIGFzIGFuIEFsbC1BbWVyaWNhbiwgYW5kIG1ha2UgaGlzIHNlbmlvciBzZWFzb24g
b25lIHRvIHJlbWVtYmVyIGFmdGVyIGZpbmlzaGluZyBzaXh0aCBhcyBhIGp1bmlvciBpbiBzdGF0
ZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IGhlbHBzIGEgbG90LCYjODIyMTsgTWFyY2VsbGkgc2FpZC4gJiM4
MjIwO0kgY2FuIGdvIHN0cmFpZ2h0IGludG8gdHJhaW5pbmcgZm9yIGZvbGtzdHlsZSBhbmQgdGhl
biBnbyBvdXQgYW5kIHdpbiB0aGF0IHN0YXRlIHRpdGxlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.