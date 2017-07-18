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Wrestling: Perry’s David Carr claims freestyle national title, named tournament’s most outstanding

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: July 18, 2017 - 08:34 PM | Updated: July 19, 2017 - 08:19 AM
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Perry's David Carr celebrates after winning the 160-pound title at the Junior Freestyle Nationals in Fargo, N.D. The senior was also named the tournament's MVP. (Jim Thrall/JimThrall.smugmug.com)


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