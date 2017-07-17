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Wrestling: Perry’s David Carr one win from title at Junior Freestyle Nationals

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: July 17, 2017 - 09:38 PM

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