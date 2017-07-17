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Wrestling: Perry’s David Carr one win from title at Junior Freestyle Nationals

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: July 17, 2017 - 09:38 PM

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The Indians’ starting rotation has yet to enjoy the kind of stability this season that it has in previous years. Although the Indians have surely missed Danny Salazar as he progresses through his rehab, Mike Clevinger, in Salazar’s absence, is looking to build on what has been the best five-start stretch of his still-young career.

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