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High school state wrestling

Wrestling: Perry’s David Carr wins third state championship; CVCA, Walsh, Brunswick, Nordonia wrestlers also earn titles

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: March 11, 2017 - 10:59 PM
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Cuyahoga Valley Christian Academy's Jordan Decatur (right) turns Northwest's Hunter Kosco on the way to a 7-6 win in the 126 - pound class Division ll state wrestling championship round on Saturday at the Jerome Schottenstein Center in Columbus. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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