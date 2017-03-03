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Division I district wrestling

Wrestling: Skyler Decatur one win away from becoming Ellet’s first state qualifier since 2006

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: March 3, 2017 - 10:25 PM

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