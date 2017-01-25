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Wrestling

Wrestling/Wadsworth 60, Midview 15: Grizzlies advance to regional semifinal match against Elyria in State Duals

By Brad Bournival
Special to the Beacon Journal

Published: January 25, 2017 - 08:43 PM

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