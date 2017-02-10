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Indians 2017 spring training preview: What to look for as baseball returns

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: February 10, 2017 - 01:00 PM | Updated: February 12, 2017 - 11:31 AM
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Cleveland Indians closer Cody Allen reacts after the last out in the ninth inning against the Toronto Blue Jays in Game 2 of the American League Championship Series at Progressive Field in Cleveland. The Tribe won the game 2-1. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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