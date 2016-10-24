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Indians shortstop Francisco Lindor’s lucky penny from 7-year-old McDonald girl now has company

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: October 24, 2016 - 08:46 PM | Updated: October 25, 2016 - 03:48 PM
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Mia Starnes (center), 7, a second grader at Roosevelt Elementary school in McDonald, Ohio, with her teacher Ally Thompson (left) and principal David Vecchione on the Home Run Porch Monday at Progressive Stadium in Cleveland. Mia had sent Francisco Lindor a penny for luck and he carries it in every game. (Handout photo)

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CLEVELAND: Presuming nothing disturbed it from its special resting place, Indians shortstop Francisco Lindor will have his lucky penny in his pocket Tuesday night for Game 1 of the World Series.

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