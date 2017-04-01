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2017 season preview: Edwin Encarnacion adds muscle to the middle of Indians’ lineup

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 1, 2017 - 04:25 PM
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Cleveland Indians first baseman and designated hitter Edwin Encarnacion watches the rain fall from the batting cages at the Indians spring training facility, Feb. 19, in Goodyear, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)


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