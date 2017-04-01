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2017 season preview: Edwin Encarnacion adds muscle to the middle of Indians’ lineup

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 1, 2017 - 04:25 PM | Updated: April 3, 2017 - 11:48 AM
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Cleveland Indians first baseman Edwin Encarnacion smiles as he chats with teammates in the dugout prior to a spring training game against the Kansas City Royals March 11, in Goodyear, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)

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