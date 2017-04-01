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2017 season preview: Indians’ starting five pitchers are talented but need to stay healthy

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 1, 2017 - 04:27 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Corey Kluber throws to Toronto Blue Jays' Edwin Encarnacion during the first inning in Game 1 of the American League Championship Series , Oct. 14, 2016 in Cleveland. (AP Photo/Gene J. Puskar)


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