2017 season preview: Indians’ starting five pitchers are talented but need to stay healthy

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJR09PRFlFQVIsIEFSSVouOiBDb3JleSBLbHViZXIgZG9lc27igJl0IGNhcmUgYWJvdXQg
dGhlIG5vdGlvbiB0aGF0IHRoZSBJbmRpYW5zIGhhdmUgb25lIG9mIHRoZSBiZXN0IHN0YXJ0aW5n
IHJvdGF0aW9ucyBpbiBiYXNlYmFsbC48L3A+DQo8cD4NCglIZSByZWFsbHkgZG9lc27igJl0IGNh
cmUuIFRha2UgaXQgc29tZXdoZXJlIGVsc2UsIGJlY2F1c2UgS2x1YmVyIGRvZXNu4oCZdCB3YW50
IGl0IGluIHRoZSBJbmRpYW5z4oCZIGNsdWJob3VzZS48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgSW5kaWFucywg
b24gcGFwZXIsIGNlcnRhaW5seSBkbyBoYXZlIG9uZSBvZiBsZWFndWXigJlzIHRvcCByb3RhdGlv
bnMuIFRoYXTigJlzIGJlZW4gdGhlIGNhc2UgZm9yIG1vcmUgdGhhbiBhIHllYXIuIEFsb25nIHdp
dGggdGhlIE5ldyBZb3JrIE1ldHMsIFdhc2hpbmd0b24gTmF0aW9uYWxzLCBMb3MgQW5nZWxlcyBE
b2RnZXJzLCBDaGljYWdvIEN1YnMgYW5kIEJvc3RvbiBSZWQgU294LCB0aGUgSW5kaWFuc+KAmSBy
b3RhdGlvbiBzdGFuZHMgYXMgb25lIG9mIHRoZSBtb3N0IGRhbmdlcm91cyB1bml0cyBpbiB0aGUg
Z2FtZS48L3A+DQo8cD4NCglLbHViZXIgKDE4LTksIDMuMTQgRVJBLCAzLjI2IEZJUCwgOS41IEsv
OSBpbiAyMDE2KSwgdGhlIEluZGlhbnPigJkgYWNlIHdobyBmaW5pc2hlZCB0aGlyZCBpbiB0aGUg
QW1lcmljYW4gTGVhZ3VlIGluIEN5IFlvdW5nIHZvdGluZyBsYXN0IHNlYXNvbiBwcmlvciB0byBh
IHRlcnJpZmljIHBlcmZvcm1hbmNlIHRocm91Z2hvdXQgdGhlIDIwMTYgcG9zdHNlYXNvbiwgd2ls
bCBhY2tub3dsZWRnZSB0aGUgdGFsZW50IHdpdGhpbiB0aGUgc3RhcnRpbmcgZml2ZS4gSGUganVz
dCBkb2VzbuKAmXQgdGhpbmsgdGhhdCBsYWJlbCBtYXR0ZXJzLiBOb3Qgbm93LiBOb3QgYWZ0ZXIg
dGhlIEluZGlhbnMgY2FtZSBzbyBjbG9zZSBpbiAyMDE2IHdpdGhvdXQgcmVhY2hpbmcgdGhlIHVs
dGltYXRlIGdvYWwuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcVG8gYmUgY29tcGxldGVseSBob25lc3Qgd2l0aCB5
b3UsIEkgY291bGRu4oCZdCBjYXJlIGxlc3MgaWYgd2XigJlyZSB0aGUgYmVzdCByb3RhdGlvbiBp
biBiYXNlYmFsbCzigJ0gS2x1YmVyIHNhaWQuIOKAnFRvIG1lLCBhbGwgdGhhdCBtYXR0ZXJzIGlz
IGlmIHdlIHdpbiBnYW1lcy4gSWYgdGhhdCBtZWFucyB0aGF0IGF0IHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIHll
YXIgd2UgYXJlIG9uZSBvZiBvciB0aGUgYmVzdCByb3RhdGlvbiBpbiBiYXNlYmFsbCwgdGhlbiBn
cmVhdC4gSWYgd2XigJlyZSBub3QsIGJ1dCB3ZSBzdGlsbCB3aW4gZ2FtZXMsIHRoZW4gdGhhdOKA
mXMgZ3JlYXQsIHRvby4gSSB0aGluayB0aGUgYmlnZ2VzdCB0aGluZyBpcyBqdXN0IHN0YXlpbmcg
aGVhbHRoeS4gSSB0aGluayB0aGUgZml2ZSBvZiB1cyB0aGF0IGFyZSBnb2luZyB0byBvcGVuIHRo
ZSB5ZWFyIGluIHRoZSByb3RhdGlvbiwgd2UgYWxsIGhhdmUgYSBmYWlyIGFtb3VudCBvZiBleHBl
cmllbmNlLiBXZSBrbm93IGhvdyB0byBnZXQgZ3V5cyBvdXQgYW5kIGhvdyB0byBiZSBzdWNjZXNz
ZnVsLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBJbmRpYW5z4oCZIHJvdGF0aW9uIGVudGVyZWQgbGFzdCBz
ZWFzb24gYXMgdGhlIGNsZWFyIGJhY2tib25lIG9mIHRoZSB0ZWFtLiBUaGVuIGluanVyaWVzIHRv
b2sgdGhlaXIgdG9sbC4gQ2FybG9zIENhcnJhc2NvICgxMS04LCAzLjMyIEVSQSwgMy4zMiBGSVAs
IDkuMjMgSy85KSwgbWFkZSB0d28gZXh0ZW5kZWQgdHJpcHMgdG8gdGhlIGRpc2FibGVkIGxpc3Qg
bmVhciB0aGUgYmVnaW5uaW5nIGFuZCBlbmQgb2YgdGhlIHllYXIuIERhbm55IFNhbGF6YXIgKDEx
LTYsIDMuODcgRVJBLCAzLjc0IEZJUCwgMTAuNTUgSy85KSB3YXMgYSBDeSBZb3VuZyBjYW5kaWRh
dGUgdW50aWwgdGhlIEFsbC1TdGFyIGJyZWFrLiBUaGVuIGhpcyBhcm0gYmVnaW4gdG8gZmFsdGVy
IGFuZCBoZSwgdG9vLCB3ZW50IHRvIHRoZSBkaXNhYmxlZCBsaXN0LiBKb3NoIFRvbWxpbiAoMTMt
OSwgNC40MiBFUkEsIDQuOTAgRklQLCA2LjA5IEsvOSkgd2FzIGNvbnNpc3RlbnQgdW50aWwgQXVn
dXN0LCB3aGVuIGhlIGRlYWx0IHdpdGggYSBmYW1pbHkgaXNzdWUsIHN0cnVnZ2xlZCB0byBrZWVw
IGl0IGdvaW5nIG9uIHRoZSBtb3VuZCBhbmQgZm9yIGFib3V0IGEgbW9udGggbG9zdCBoaXMgc3Bv
dCBpbiB0aGUgcm90YXRpb24uIFRoZW4gdGhlcmXigJlzIFRyZXZvciBCYXVlciAoMTAtOCwgNC4z
NSBFUkEsIDQuMDIgRklQIDcuODMgSy85KSwgd2hvIG9uY2UgYWdhaW4gaGFkIGhpcyB1cHMgYW5k
IGRvd25zIGFuZCB1bHRpbWF0ZWx5IHNsaWNlZCBoaXMgZmluZ2VyIG9uIGEgZHJvbmUgcHJpb3Ig
dG8gR2FtZSAxIG9mIHRoZSBBbWVyaWNhbiBMZWFndWUgQ2hhbXBpb25zaGlwIFNlcmllcy48L3A+
DQo8cD4NCgk8c3Ryb25nPlBpdGNoaW5nIGV4Y2VsbGVuY2U8L3N0cm9uZz48L3A+DQo8ZGl2IGNs
YXNzPSJpbi1hcnRpY2xlLWltYWdlIj4NCgk8aW1nIGFsdD0iQ2FycmFzY28gPyIgc3JjPSIvcG9s
b3BvbHlfZnMvMS43NTc3MDIuMTQ5MTEwMjQzNSEvaW1hZ2UvaW1hZ2UuanBnX2dlbi9kZXJpdmF0
aXZlcy9sYW5kc2NhcGVfNTAwL3Ryb3RhdGlvbjAyY3V0LTA2LmpwZyIgLz4NCgk8ZGl2IGNsYXNz
PSJwaWMtY3JlZGl0Ij4NCgkJKEFQIFBob3RvL1Jvc3MgRC4gRnJhbmtsaW4pPC9kaXY+DQoJPGRp
diBjbGFzcz0icGljLWNhcHRpb24iPg0KCQlDbGV2ZWxhbmQgSW5kaWFucycgQ2FybG9zIENhcnJh
c2NvIHdhcm1zIHVwIGR1cmluZyB0aGUgZmlyc3QgaW5uaW5nIG9mIGEgc3ByaW5nIHRyYWluaW5n
IGdhbWUgYWdhaW5zdCB0aGUgQ2hpY2FnbyBDdWJzIG9uIE1hcmNoIDI0LCBpbiBNZXNhLCBBcml6
LjwvZGl2Pg0KPC9kaXY+DQo8cD4NCglPbiBwYXBlciwgdGhlIEluZGlhbnMgaGF2ZSB0aHJlZSBD
eSBZb3VuZyBjYW5kaWRhdGVzIChLbHViZXIsIENhcnJhc2NvLCBTYWxhemFyKSwgYSByZWxpYWJs
ZSBOby4gNCAoVG9tbGluKSBhbmQgYSBOby4gNSAoQmF1ZXIpIHdobyBzdGlsbCBoYXMgYSBmYWly
bHkgaGlnaCBjZWlsaW5nLiBCdXQgdGhlcmUgc3RpbGwgaXMgbXVjaCB0byBwcm92ZSwgcGFydGlj
dWxhcmx5IHdoZW4gdGhlIHBvc3RzZWFzb24gcnVuIHdhcyBsYXJnZWx5IG1hZGUgd2l0aG91dCB0
d28gb2YgaXRzIGtleSBtZW1iZXJzLiBOb3QgdG8gbWVudGlvbiwgYWdhaW4sIEJhdWVy4oCZcyBz
bGljZWQgcGlua2llLCB3aGljaCBjdXQgdGhlIEluZGlhbnPigJkgcG9zdHNlYXNvbiByb3RhdGlv
biBkb3duIHRvIDIuOSBzdGFydGVycyAoaWYgY291bnRpbmcgYnkgZmluZ2VycyksIFJ5YW4gTWVy
cml0dOKAmXMgQUxDUyBHYW1lIDUgcGVyZm9ybWFuY2Ugbm90d2l0aHN0YW5kaW5nLjwvcD4NCjxw
Pg0KCeKAnEFueWJvZHkgY2FuIHNheSB0aGV5IGhhdmUgdGhlIGJlc3Qgcm90YXRpb24gaW4gYmFz
ZWJhbGws4oCdIEluZGlhbnMgcGl0Y2hpbmcgY29hY2ggTWlja2V5IENhbGxhd2F5IHNhaWQuIOKA
nElmIHlvdSBkb27igJl0IGdvIG91dCB0aGVyZSBhbmQgcGl0Y2ggbGlrZSBpdCwgeW91IGRvbuKA
mXQuIFRoZSB3YXkgdG8gZ28gb3V0IHRoZXJlIGFuZCBwaXRjaCBsaWtlIHRoZSBiZXN0IHJvdGF0
aW9uLCBvciB0aGUgYmVzdCB5b3UgY2FuIHBvc3NpYmx5IGJlIGFzIGEgcm90YXRpb24sIGlzIHRv
IHRha2UgZXZlcnl0aGluZyBkYXktdG8tZGF5LCBwaXRjaC10by1waXRjaCwgaW5uaW5nLXRvLWlu
bmluZy4gSWYgd2UgaGF2ZSB0aGF0IG1lbnRhbGl0eSwgZm9jdXMgb24gdGhlIGxpdHRsZSB0aGlu
Z3MsIGNvbnRyb2wgdGhlIHJ1bm5pbmcgZ2FtZSwgZ2V0IGFoZWFkLCBhbGwgdGhlIHRoaW5ncyB3
ZSBoYXZlIHZhbHVlZCBhbG9uZyB0aGUgd2F5LCB3ZSBoYXZlIGEgY2hhbmNlIHRvIGJlIHRoZSBi
ZXN0IHJvdGF0aW9uLiBJZiB5b3UgZG9u4oCZdCBkbyB0aG9zZSB0aGluZ3MsIHlvdeKAmXJlIG5v
dCBnb2luZyB0byBiZSB0aGUgYmVzdCByb3RhdGlvbi7igJ08L3A+DQo8cD4NCglUaGUgSW5kaWFu
c+KAmSBydW4gdGhyb3VnaCB0aGUgcG9zdHNlYXNvbiB3aXRob3V0IHR3byBwb3RlbnRpYWwgQ3kg
WW91bmcgY2FuZGlkYXRlcyDigJQgYXMgd2VsbCBhcyBiZWluZyB3aXRob3V0IE1pY2hhZWwgQnJh
bnRsZXkgYW5kIFlhbiBHb21lcyDigJQgd2FzIGFzIGltcHJvYmFibGUgb2YgYW4gT2N0b2JlciBy
dW4gYXMgdGhlcmUgaGFzIGJlZW4gaW4gcmVjZW50IG1lbW9yeS48L3A+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSJp
bi1hcnRpY2xlLWltYWdlIHJpZ2h0LXNpZGUtaW1hZ2UiPg0KCTxpbWcgYWx0PSJTYWxhemFyIiBz
cmM9Ii9wb2xvcG9seV9mcy8xLjc1NzcwNC4xNDkxMTAyNDQwIS9pbWFnZS9pbWFnZS5qcGdfZ2Vu
L2Rlcml2YXRpdmVzL2xhbmRzY2FwZV81MDAvdHJvdGF0aW9uMDJjdXQtMDguanBnIiAvPg0KCTxk
aXYgY2xhc3M9InBpYy1jcmVkaXQiPg0KCQkoQVAgUGhvdG8vRGVyaWsgSGFtaWx0b24pPC9kaXY+
DQoJPGRpdiBjbGFzcz0icGljLWNhcHRpb24iPg0KCQlDbGV2ZWxhbmQgSW5kaWFucyBzdGFydGlu
ZyBwaXRjaGVyIERhbm55IFNhbGF6YXIgdGhyb3dzIGR1cmluZyB0aGUgdGhpcmQgaW5uaW5nIG9m
IGEgZ2FtZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBQaGlsYWRlbHBoaWEgUGhpbGxpZXMsIE1heSAxLCAyMDE2LCBp
biBQaGlsYWRlbHBoaWEuPC9kaXY+DQo8L2Rpdj4NCjxwPg0KCUZvciB0aGUgSW5kaWFucyB0byBm
aW5hbGx5IHNjYWxlIHRoYXQgbW91bnRhaW4gYW5kIHJlYWNoIHRoZSBzdW1taXQgdGhleSBoYWQg
dGhlaXIgZmluZ2VydGlwcyBvbiBsYXN0IE5vdmVtYmVyLCBoZWFsdGggd2lsbCBiZSBhIG1ham9y
IGtleS4gSXTigJlzIHVuZGVyc3Rvb2QgdGhhdCBmZXcgdGVhbXMgZ2V0IHRocm91Z2ggYSBzZWFz
b24gb25seSBuZWVkaW5nIGZpdmUgc3RhcnRlcnMsIGJ1dCBzb21ldGhpbmcgbGlrZSB0aGF0IDIw
MTYgcnVuIGxpa2VseSB3b27igJl0IGJlIHJlcGVhdGVkIGlmIGluanVyaWVzIGhpdCB0aGF0IGhh
cmQgYWdhaW4uIFRoZSBjbHViIGhhcyBNaWtlIENsZXZpbmdlciwgTWVycml0dCBhbmQgYSBmZXcg
b3RoZXJzIHdhaXRpbmcgaW4gVHJpcGxlLUEsIHdoaWNoIG1ha2UgZm9yIHNvbWUgaW50cmlndWlu
ZyBvcHRpb25zLCBidXQgdGhlIG9yZ2FuaXphdGlvbiBsYWNrcyBhIG1vcmUgdmV0ZXJhbiBjb21t
b2RpdHkgYXMgZGVwdGguPC9wPg0KPHA+DQoJQmVpbmcgaW5qdXJlZCBpcyBvbmUgdGhpbmcuIFRo
YXTigJlzIGFub3RoZXIgc3RvcnksIGFuZCB0aGVyZeKAmXMgbm90IG11Y2ggYSB0ZWFtIGNhbiBk
byBpbiB0aG9zZSBzaXR1YXRpb25zLiBCdXQgdGhlIEluZGlhbnMgd2FudCB0byBzZWUgdGhlaXIg
Z3V5cyBwdXNoIHRocm91Z2ggc29tZSB3YWxscyB0aGlzIHNlYXNvbi4gVGhhdOKAmXMgdGhlIGlu
aXRpYXRpdmUgZm9yIDIwMTcuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcWW914oCZcmUgZ29pbmcgdG8gYmF0dGxl
IGRheS10by1kYXkgc29yZW5lc3MsIHlvdeKAmXJlIGdvaW5nIHRvIG5lZWQgdG8ga25vdyB3aGVu
IHlvdeKAmXJlIGh1cnQgYW5kIHdoZW4geW914oCZcmUgbm90IGFuZCB3aGVuIHlvdeKAmXJlIGlu
anVyZWQsIHdoZW4geW914oCZcmUgbm90LCB3aGVuIHlvdeKAmXJlIHNvcmUgdmVyc3VzIGluanVy
ZWQgYW5kIHRoaW5ncyBsaWtlIHRoYXQs4oCdIENhbGxhd2F5IHNhaWQuIOKAnFlvdeKAmXJlIGdv
aW5nIHRvIGZlZWwgbGlrZSB5b3UgZG9u4oCZdCBoYXZlIGEgbG90IG9mIGVuZXJneSBvbmUgZGF5
IHdoZW4geW91IHBpdGNoLiBIb3cgZG8geW91IGNvbWJhdCB0aGF0PyBIb3cgZG8geW91IHB1c2gg
dGhyb3VnaCB0aGF0P+KAnTwvcD4NCjxwPg0KCeKAnE9uZSBvZiB0aGUgdGhpbmdzIEnigJl2ZSB0
YWxrZWQgdG8gdGhlbSBhYm91dCwgdGhvc2UgZ3V5cyBjbGltYmluZyB0aG9zZSBIaW1hbGF5YW5z
LiBUaGV54oCZcmUgdGlyZWQuIElmIHRoZXkgd2VyZSB0byBqdXN0IGdpdmUgaW4gdG8gdGhlaXIg
dGlyZWRuZXNzLCB0aGV54oCZZCBkaWUuIFlvdeKAmWQgYmUgYW1hemVkIGhvdyB5b3VyIGJvZHkg
d2lsbCByZWFjdCBpZiB5b3UganVzdCBkb27igJl0IGdpdmUgaW4gdG8gaXQu4oCdPC9wPg0KPHA+
DQoJT2YgY291cnNlLCB0aGUgcm90YXRpb24gd2lsbCBub3cgaGF2ZSBhIGZ1bGwgc2Vhc29uIHdp
dGggYXJndWFibHkgYmFzZWJhbGzigJlzIGJlc3Qg4oCcc2VjdXJpdHkgYmxhbmtldC7igJ0gVGhh
dCB3b3VsZCBiZSB0aGUgYnVsbHBlbiwgdGhlIHVuaXQgdGhhdCwgYWxvbmcgd2l0aCBLbHViZXLi
gJlzIHJpZ2h0IGFybSwgbGFyZ2VseSBjYXJyaWVkIHRoZSBJbmRpYW5zIHRvIHRoZSBXb3JsZCBT
ZXJpZXMsIGEgdW5pdCB3aGljaCBpcyBub3cgZGVlcGVyIHRoYW4gaXQgd2FzIGluIE9jdG9iZXIu
PC9wPg0KPHA+DQoJQ29keSBBbGxlbiBhbmQgQW5kcmV3IE1pbGxlciB3ZXJlIGVhY2ggZG9taW5h
bnQgdGhyb3VnaCB0aGUgcG9zdHNlYXNvbiBydW4sIGV4Y2VwdCBmb3IgQ2hpY2FnbyBDdWJzIGNh
dGNoZXIgRGF2aWQgUm9zc+KAmSBob21lIHJ1biBvZmYgTWlsbGVyIGluIEdhbWUgNyBvZiB0aGUg
V29ybGQgU2VyaWVzLiBCcnlhbiBTaGF3IGFuZCBEYW4gT3Rlcm8gcmV0dXJuIGFzIHNldHVwIG1l
bi4gQm9vbmUgTG9nYW4gd2FzIGFkZGVkIGFzIGEgc2Vjb25kIGxlZnQtaGFuZGVyIHdpdGggYSBz
bGlkZXIgYWJvdXQgYXMgZGV2YXN0YXRpbmcgYXMgTWlsbGVy4oCZcy4gWmFjaCBNY0FsbGlzdGVy
IGFuZCB0aGUgcmVjZW50bHktYWRkZWQgU2hhd24gQXJtc3Ryb25nIHJvdW5kIG91dCB0aGUgZ3Jv
dXAuPC9wPg0KPHA+DQoJPHN0cm9uZz5EZWVwIGJ1bGxwZW48L3N0cm9uZz48L3A+DQo8ZGl2IGNs
YXNzPSJpbi1hcnRpY2xlLWltYWdlIj4NCgk8aW1nIGFsdD0iQmF1ZXIiIHNyYz0iL3BvbG9wb2x5
X2ZzLzEuNzU3NzAwLjE0OTExMDI0MzAhL2ltYWdlL2ltYWdlLmpwZ19nZW4vZGVyaXZhdGl2ZXMv
bGFuZHNjYXBlXzUwMC90cm90YXRpb24wMmN1dC0wNC5qcGciIC8+DQoJPGRpdiBjbGFzcz0icGlj
LWNyZWRpdCI+DQoJCShBUCBQaG90by9Sb3NzIEQuIEZyYW5rbGluKTwvZGl2Pg0KCTxkaXYgY2xh
c3M9InBpYy1jYXB0aW9uIj4NCgkJQ2xldmVsYW5kIEluZGlhbnMgc3RhcnRpbmcgcGl0Y2hlciBU
cmV2b3IgQmF1ZXIgdGhyb3dzIGEgcGl0Y2ggYWdhaW5zdCB0aGUgU2FuIERpZWdvIFBhZHJlcyBk
dXJpbmcgdGhlIGZpcnN0IGlubmluZyBvZiBhIHNwcmluZyB0cmFpbmluZyBnYW1lLCBNYXJjaCA1
LCBpbiBHb29keWVhciwgQXJpei48L2Rpdj4NCjwvZGl2Pg0KPHA+DQoJSW5kaWFucyBtYW5hZ2Vy
IFRlcnJ5IEZyYW5jb25hIHdvbuKAmXQgYmUgYWJsZSB0byB1c2UgaGlzIGJ1bGxwZW4gbGlrZSBo
ZSBkaWQgbGFzdCBPY3RvYmVyLiBJdOKAmWQgYmUgb3V0IG9mIGdhcyBieSBKdW5lIDEuIFdpdGgg
YSBoZWFsdGh5IHJvdGF0aW9uLCBoZSBhbHNvIHdvbuKAmXQgaGF2ZSB0by4gVGhlIGJ1bGxwZW4g
aXMgZGVlcCBhbmQsIHdpdGhpbiByZWFzb24sIGEgc2VyaW91cyB3ZWFwb24gYXQgRnJhbmNvbmHi
gJlzIGRpc3Bvc2FsLiBBIHNlY29uZCBtZXNzYWdlIHRvIHRoZSBJbmRpYW5z4oCZIHN0YXJ0aW5n
IHJvdGF0aW9uIHRoaXMgeWVhcj8gVHJ1c3QgdGhlIGJ1bGxwZW4uPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSXQg
dGFrZXMgdGhlIHByZXNzdXJlIG9mZiB0aGVtIHRoaW5raW5nIHRoZXkgaGF2ZSB0byBnbyBzZXZl
biBvciBlaWdodCzigJ0gQ2FsbGF3YXkgc2FpZC4g4oCcVGhlIG1haW4gdGhpbmcgd2Ugc3RyZXNz
IHdpdGggb3VyIHN0YXJ0ZXJzIGlzIGdldCBhZnRlciBpdCBmcm9tIHBpdGNoIG9uZS4gRG9u4oCZ
dCBlYXNlIGludG8gdGhlIGdhbWUgdHJ5aW5nIHRvIGdvIHNldmVuLiBHZXQgYWZ0ZXIgaXQgZnJv
bSBwaXRjaCBvbmUuIFRoYXQgc3Ryb25nIGJ1bGxwZW4gdGhhdCBnb2VzIGZpdmUgb3Igc2l4IGRl
ZXAgcmVhbGx5IGFsbG93cyB0aGVtIHRvIGJ1eSBpbnRvIHRoYXQgdGhlb3J5LiBXaGVyZSBpZiB5
b3UganVzdCBoYWQgdHdvIHJlYWxseSBnb29kIGJ1bGxwZW4gZ3V5cyBhbmQgdGhhdOKAmXMgaXQs
IHlvdeKAmXJlIHN0aWxsIGluIHRoZSBiYWNrIG9mIHlvdXIgbWluZCBsaWtlLCDigJhZZWFoLCBi
dXQu4oCZIEJ1dCBub3cgdGhleSBjYW4gcmVhbGx5IGdvLCDigJhIZXksIGlmIHdlIGdvIGZvdXIg
YW5kIHdlIGtlZXAgdXMgaW4gdGhlIGdhbWUsIHdl4oCZdmUgZ290IGEgZ29vZCBjaGFuY2UgdG8g
d2luLuKAmeKAieKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUtsdWJlciwgQ2FycmFzY28sIFNhbGF6YXIsIFRvbWxp
biBhbmQgQmF1ZXIgYXJlIGFsbCB1bmRlciBjbHViIGNvbnRyb2wgdGhyb3VnaCB0aGUgMjAxOCBz
ZWFzb24uIEZvdXIgb2YgdGhlIGZpdmUgYXJlIHVuZGVyIGNsdWIgY29udHJvbCB0aHJvdWdoIHRo
ZSAyMDIwIHNlYXNvbi4gVGhlIEluZGlhbnPigJkgZnJvbnQgb2ZmaWNlIGhhcyBidWlsdCBvbmUg
b2YgdGhlIGJldHRlciByb3RhdGlvbnMgaW4gdGhlIGdhbWUsIGFuZCBpdOKAmXMgaGVyZSB0byBz
dGF5IGZvciB0aGUgZm9yZXNlZWFibGUgZnV0dXJlLjwvcD4NCjxwPg0KCUl04oCZbGwgYmUgbmVl
ZGVkIGluIDIwMTcgaWYgdGhlIEluZGlhbnMgYXJlIHRvIHJlYWNoIHRoZSBwZWFrIHRoYXQgYmFy
ZWx5IGVsdWRlZCB0aGVtIGxhc3QgZmFsbC48L3A+DQo8cD4NCglSeWFuIExld2lzIGNhbiBiZSBy
ZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpybGV3aXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnJs
ZXdpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIEluZGlhbnMgYmxvZyBhdCA8
YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2luZGlhbnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cu
b2hpby5jb20vaW5kaWFuczwvYT4uPC9wPg0K
Click here to read or leave a comment(s) on this story.