2017 season preview: Indians’ starting five pitchers are talented but need to stay healthy

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+R09PRFlFQVIsIEFSSVouOiBDb3JleSBLbHViZXIgZG9lc24mIzgyMTc7dCBjYXJlIGFib3V0
IHRoZSBub3Rpb24gdGhhdCB0aGUgSW5kaWFucyBoYXZlIG9uZSBvZiB0aGUgYmVzdCBzdGFydGlu
ZyByb3RhdGlvbnMgaW4gYmFzZWJhbGwuPC9wPjxwPkhlIHJlYWxseSBkb2VzbiYjODIxNzt0IGNh
cmUuIFRha2UgaXQgc29tZXdoZXJlIGVsc2UsIGJlY2F1c2UgS2x1YmVyIGRvZXNuJiM4MjE3O3Qg
d2FudCBpdCBpbiB0aGUgSW5kaWFucyYjODIxNzsgY2x1YmhvdXNlLjwvcD48cD5UaGUgSW5kaWFu
cywgb24gcGFwZXIsIGNlcnRhaW5seSBkbyBoYXZlIG9uZSBvZiBsZWFndWUmIzgyMTc7cyB0b3Ag
cm90YXRpb25zLiBUaGF0JiM4MjE3O3MgYmVlbiB0aGUgY2FzZSBmb3IgbW9yZSB0aGFuIGEgeWVh
ci4gQWxvbmcgd2l0aCB0aGUgTmV3IFlvcmsgTWV0cywgV2FzaGluZ3RvbiBOYXRpb25hbHMsIExv
cyBBbmdlbGVzIERvZGdlcnMsIENoaWNhZ28gQ3VicyBhbmQgQm9zdG9uIFJlZCBTb3gsIHRoZSBJ
bmRpYW5zJiM4MjE3OyByb3RhdGlvbiBzdGFuZHMgYXMgb25lIG9mIHRoZSBtb3N0IGRhbmdlcm91
cyB1bml0cyBpbiB0aGUgZ2FtZS48L3A+PHA+S2x1YmVyICgxOC05LCAzLjE0IEVSQSwgMy4yNiBG
SVAsIDkuNSBLLzkgaW4gMjAxNiksIHRoZSBJbmRpYW5zJiM4MjE3OyBhY2Ugd2hvIGZpbmlzaGVk
IHRoaXJkIGluIHRoZSBBbWVyaWNhbiBMZWFndWUgaW4gQ3kgWW91bmcgdm90aW5nIGxhc3Qgc2Vh
c29uIHByaW9yIHRvIGEgdGVycmlmaWMgcGVyZm9ybWFuY2UgdGhyb3VnaG91dCB0aGUgMjAxNiBw
b3N0c2Vhc29uLCB3aWxsIGFja25vd2xlZGdlIHRoZSB0YWxlbnQgd2l0aGluIHRoZSBzdGFydGlu
ZyBmaXZlLiBIZSBqdXN0IGRvZXNuJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgdGhhdCBsYWJlbCBtYXR0ZXJzLiBO
b3Qgbm93LiBOb3QgYWZ0ZXIgdGhlIEluZGlhbnMgY2FtZSBzbyBjbG9zZSBpbiAyMDE2IHdpdGhv
dXQgcmVhY2hpbmcgdGhlIHVsdGltYXRlIGdvYWwuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7VG8gYmUgY29tcGxl
dGVseSBob25lc3Qgd2l0aCB5b3UsIEkgY291bGRuJiM4MjE3O3QgY2FyZSBsZXNzIGlmIHdlJiM4
MjE3O3JlIHRoZSBiZXN0IHJvdGF0aW9uIGluIGJhc2ViYWxsLCYjODIyMTsgS2x1YmVyIHNhaWQu
ICYjODIyMDtUbyBtZSwgYWxsIHRoYXQgbWF0dGVycyBpcyBpZiB3ZSB3aW4gZ2FtZXMuIElmIHRo
YXQgbWVhbnMgdGhhdCBhdCB0aGUgZW5kIG9mIHRoZSB5ZWFyIHdlIGFyZSBvbmUgb2Ygb3IgdGhl
IGJlc3Qgcm90YXRpb24gaW4gYmFzZWJhbGwsIHRoZW4gZ3JlYXQuIElmIHdlJiM4MjE3O3JlIG5v
dCwgYnV0IHdlIHN0aWxsIHdpbiBnYW1lcywgdGhlbiB0aGF0JiM4MjE3O3MgZ3JlYXQsIHRvby4g
SSB0aGluayB0aGUgYmlnZ2VzdCB0aGluZyBpcyBqdXN0IHN0YXlpbmcgaGVhbHRoeS4gSSB0aGlu
ayB0aGUgZml2ZSBvZiB1cyB0aGF0IGFyZSBnb2luZyB0byBvcGVuIHRoZSB5ZWFyIGluIHRoZSBy
b3RhdGlvbiwgd2UgYWxsIGhhdmUgYSBmYWlyIGFtb3VudCBvZiBleHBlcmllbmNlLiBXZSBrbm93
IGhvdyB0byBnZXQgZ3V5cyBvdXQgYW5kIGhvdyB0byBiZSBzdWNjZXNzZnVsLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+VGhlIEluZGlhbnMmIzgyMTc7IHJvdGF0aW9uIGVudGVyZWQgbGFzdCBzZWFzb24gYXMgdGhl
IGNsZWFyIGJhY2tib25lIG9mIHRoZSB0ZWFtLiBUaGVuIGluanVyaWVzIHRvb2sgdGhlaXIgdG9s
bC4gQ2FybG9zIENhcnJhc2NvICgxMS04LCAzLjMyIEVSQSwgMy4zMiBGSVAsIDkuMjMgSy85KSwg
bWFkZSB0d28gZXh0ZW5kZWQgdHJpcHMgdG8gdGhlIGRpc2FibGVkIGxpc3QgbmVhciB0aGUgYmVn
aW5uaW5nIGFuZCBlbmQgb2YgdGhlIHllYXIuIERhbm55IFNhbGF6YXIgKDExLTYsIDMuODcgRVJB
LCAzLjc0IEZJUCwgMTAuNTUgSy85KSB3YXMgYSBDeSBZb3VuZyBjYW5kaWRhdGUgdW50aWwgdGhl
IEFsbC1TdGFyIGJyZWFrLiBUaGVuIGhpcyBhcm0gYmVnaW4gdG8gZmFsdGVyIGFuZCBoZSwgdG9v
LCB3ZW50IHRvIHRoZSBkaXNhYmxlZCBsaXN0LiBKb3NoIFRvbWxpbiAoMTMtOSwgNC40MiBFUkEs
IDQuOTAgRklQLCA2LjA5IEsvOSkgd2FzIGNvbnNpc3RlbnQgdW50aWwgQXVndXN0LCB3aGVuIGhl
IGRlYWx0IHdpdGggYSBmYW1pbHkgaXNzdWUsIHN0cnVnZ2xlZCB0byBrZWVwIGl0IGdvaW5nIG9u
IHRoZSBtb3VuZCBhbmQgZm9yIGFib3V0IGEgbW9udGggbG9zdCBoaXMgc3BvdCBpbiB0aGUgcm90
YXRpb24uIFRoZW4gdGhlcmUmIzgyMTc7cyBUcmV2b3IgQmF1ZXIgKDEwLTgsIDQuMzUgRVJBLCA0
LjAyIEZJUCA3LjgzIEsvOSksIHdobyBvbmNlIGFnYWluIGhhZCBoaXMgdXBzIGFuZCBkb3ducyBh
bmQgdWx0aW1hdGVseSBzbGljZWQgaGlzIGZpbmdlciBvbiBhIGRyb25lIHByaW9yIHRvIEdhbWUg
MSBvZiB0aGUgQW1lcmljYW4gTGVhZ3VlIENoYW1waW9uc2hpcCBTZXJpZXMuPC9wPjxwPlBpdGNo
aW5nIGV4Y2VsbGVuY2U8L3A+PHA+T24gcGFwZXIsIHRoZSBJbmRpYW5zIGhhdmUgdGhyZWUgQ3kg
WW91bmcgY2FuZGlkYXRlcyAoS2x1YmVyLCBDYXJyYXNjbywgU2FsYXphciksIGEgcmVsaWFibGUg
Tm8uIDQgKFRvbWxpbikgYW5kIGEgTm8uIDUgKEJhdWVyKSB3aG8gc3RpbGwgaGFzIGEgZmFpcmx5
IGhpZ2ggY2VpbGluZy4gQnV0IHRoZXJlIHN0aWxsIGlzIG11Y2ggdG8gcHJvdmUsIHBhcnRpY3Vs
YXJseSB3aGVuIHRoZSBwb3N0c2Vhc29uIHJ1biB3YXMgbGFyZ2VseSBtYWRlIHdpdGhvdXQgdHdv
IG9mIGl0cyBrZXkgbWVtYmVycy4gTm90IHRvIG1lbnRpb24sIGFnYWluLCBCYXVlciYjODIxNztz
IHNsaWNlZCBwaW5raWUsIHdoaWNoIGN1dCB0aGUgSW5kaWFucyYjODIxNzsgcG9zdHNlYXNvbiBy
b3RhdGlvbiBkb3duIHRvIDIuOSBzdGFydGVycyAoaWYgY291bnRpbmcgYnkgZmluZ2VycyksIFJ5
YW4gTWVycml0dCYjODIxNztzIEFMQ1MgR2FtZSA1IHBlcmZvcm1hbmNlIG5vdHdpdGhzdGFuZGlu
Zy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0FueWJvZHkgY2FuIHNheSB0aGV5IGhhdmUgdGhlIGJlc3Qgcm90YXRp
b24gaW4gYmFzZWJhbGwsJiM4MjIxOyBJbmRpYW5zIHBpdGNoaW5nIGNvYWNoIE1pY2tleSBDYWxs
YXdheSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SWYgeW91IGRvbiYjODIxNzt0IGdvIG91dCB0aGVyZSBhbmQgcGl0
Y2ggbGlrZSBpdCwgeW91IGRvbiYjODIxNzt0LiBUaGUgd2F5IHRvIGdvIG91dCB0aGVyZSBhbmQg
cGl0Y2ggbGlrZSB0aGUgYmVzdCByb3RhdGlvbiwgb3IgdGhlIGJlc3QgeW91IGNhbiBwb3NzaWJs
eSBiZSBhcyBhIHJvdGF0aW9uLCBpcyB0byB0YWtlIGV2ZXJ5dGhpbmcgZGF5LXRvLWRheSwgcGl0
Y2gtdG8tcGl0Y2gsIGlubmluZy10by1pbm5pbmcuIElmIHdlIGhhdmUgdGhhdCBtZW50YWxpdHks
IGZvY3VzIG9uIHRoZSBsaXR0bGUgdGhpbmdzLCBjb250cm9sIHRoZSBydW5uaW5nIGdhbWUsIGdl
dCBhaGVhZCwgYWxsIHRoZSB0aGluZ3Mgd2UgaGF2ZSB2YWx1ZWQgYWxvbmcgdGhlIHdheSwgd2Ug
aGF2ZSBhIGNoYW5jZSB0byBiZSB0aGUgYmVzdCByb3RhdGlvbi4gSWYgeW91IGRvbiYjODIxNzt0
IGRvIHRob3NlIHRoaW5ncywgeW91JiM4MjE3O3JlIG5vdCBnb2luZyB0byBiZSB0aGUgYmVzdCBy
b3RhdGlvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBJbmRpYW5zJiM4MjE3OyBydW4gdGhyb3VnaCB0aGUg
cG9zdHNlYXNvbiB3aXRob3V0IHR3byBwb3RlbnRpYWwgQ3kgWW91bmcgY2FuZGlkYXRlcyAmIzgy
MTI7IGFzIHdlbGwgYXMgYmVpbmcgd2l0aG91dCBNaWNoYWVsIEJyYW50bGV5IGFuZCBZYW4gR29t
ZXMgJiM4MjEyOyB3YXMgYXMgaW1wcm9iYWJsZSBvZiBhbiBPY3RvYmVyIHJ1biBhcyB0aGVyZSBo
YXMgYmVlbiBpbiByZWNlbnQgbWVtb3J5LiA8L3A+PHA+Rm9yIHRoZSBJbmRpYW5zIHRvIGZpbmFs
bHkgc2NhbGUgdGhhdCBtb3VudGFpbiBhbmQgcmVhY2ggdGhlIHN1bW1pdCB0aGV5IGhhZCB0aGVp
ciBmaW5nZXJ0aXBzIG9uIGxhc3QgTm92ZW1iZXIsIGhlYWx0aCB3aWxsIGJlIGEgbWFqb3Iga2V5
LiBJdCYjODIxNztzIHVuZGVyc3Rvb2QgdGhhdCBmZXcgdGVhbXMgZ2V0IHRocm91Z2ggYSBzZWFz
b24gb25seSBuZWVkaW5nIGZpdmUgc3RhcnRlcnMsIGJ1dCBzb21ldGhpbmcgbGlrZSB0aGF0IDIw
MTYgcnVuIGxpa2VseSB3b24mIzgyMTc7dCBiZSByZXBlYXRlZCBpZiBpbmp1cmllcyBoaXQgdGhh
dCBoYXJkIGFnYWluLiBUaGUgY2x1YiBoYXMgTWlrZSBDbGV2aW5nZXIsIE1lcnJpdHQgYW5kIGEg
ZmV3IG90aGVycyB3YWl0aW5nIGluIFRyaXBsZS1BLCB3aGljaCBtYWtlIGZvciBzb21lIGludHJp
Z3Vpbmcgb3B0aW9ucywgYnV0IHRoZSBvcmdhbml6YXRpb24gbGFja3MgYSBtb3JlIHZldGVyYW4g
Y29tbW9kaXR5IGFzIGRlcHRoLjwvcD48cD5CZWluZyBpbmp1cmVkIGlzIG9uZSB0aGluZy4gVGhh
dCYjODIxNztzIGFub3RoZXIgc3RvcnksIGFuZCB0aGVyZSYjODIxNztzIG5vdCBtdWNoIGEgdGVh
bSBjYW4gZG8gaW4gdGhvc2Ugc2l0dWF0aW9ucy4gQnV0IHRoZSBJbmRpYW5zIHdhbnQgdG8gc2Vl
IHRoZWlyIGd1eXMgcHVzaCB0aHJvdWdoIHNvbWUgd2FsbHMgdGhpcyBzZWFzb24uIFRoYXQmIzgy
MTc7cyB0aGUgaW5pdGlhdGl2ZSBmb3IgMjAxNy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1lvdSYjODIxNztyZSBn
b2luZyB0byBiYXR0bGUgZGF5LXRvLWRheSBzb3JlbmVzcywgeW91JiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRv
IG5lZWQgdG8ga25vdyB3aGVuIHlvdSYjODIxNztyZSBodXJ0IGFuZCB3aGVuIHlvdSYjODIxNzty
ZSBub3QgYW5kIHdoZW4geW91JiM4MjE3O3JlIGluanVyZWQsIHdoZW4geW91JiM4MjE3O3JlIG5v
dCwgd2hlbiB5b3UmIzgyMTc7cmUgc29yZSB2ZXJzdXMgaW5qdXJlZCBhbmQgdGhpbmdzIGxpa2Ug
dGhhdCwmIzgyMjE7IENhbGxhd2F5IHNhaWQuICYjODIyMDtZb3UmIzgyMTc7cmUgZ29pbmcgdG8g
ZmVlbCBsaWtlIHlvdSBkb24mIzgyMTc7dCBoYXZlIGEgbG90IG9mIGVuZXJneSBvbmUgZGF5IHdo
ZW4geW91IHBpdGNoLiBIb3cgZG8geW91IGNvbWJhdCB0aGF0PyBIb3cgZG8geW91IHB1c2ggdGhy
b3VnaCB0aGF0PyYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO09uZSBvZiB0aGUgdGhpbmdzIEkmIzgyMTc7
dmUgdGFsa2VkIHRvIHRoZW0gYWJvdXQsIHRob3NlIGd1eXMgY2xpbWJpbmcgdGhvc2UgSGltYWxh
eWFucy4gVGhleSYjODIxNztyZSB0aXJlZC4gSWYgdGhleSB3ZXJlIHRvIGp1c3QgZ2l2ZSBpbiB0
byB0aGVpciB0aXJlZG5lc3MsIHRoZXkmIzgyMTc7ZCBkaWUuIFlvdSYjODIxNztkIGJlIGFtYXpl
ZCBob3cgeW91ciBib2R5IHdpbGwgcmVhY3QgaWYgeW91IGp1c3QgZG9uJiM4MjE3O3QgZ2l2ZSBp
biB0byBpdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk9mIGNvdXJzZSwgdGhlIHJvdGF0aW9uIHdpbGwgbm93IGhh
dmUgYSBmdWxsIHNlYXNvbiB3aXRoIGFyZ3VhYmx5IGJhc2ViYWxsJiM4MjE3O3MgYmVzdCAmIzgy
MjA7c2VjdXJpdHkgYmxhbmtldC4mIzgyMjE7IFRoYXQgd291bGQgYmUgdGhlIGJ1bGxwZW4sIHRo
ZSB1bml0IHRoYXQsIGFsb25nIHdpdGggS2x1YmVyJiM4MjE3O3MgcmlnaHQgYXJtLCBsYXJnZWx5
IGNhcnJpZWQgdGhlIEluZGlhbnMgdG8gdGhlIFdvcmxkIFNlcmllcywgYSB1bml0IHdoaWNoIGlz
IG5vdyBkZWVwZXIgdGhhbiBpdCB3YXMgaW4gT2N0b2Jlci4gPC9wPjxwPkNvZHkgQWxsZW4gYW5k
IEFuZHJldyBNaWxsZXIgd2VyZSBlYWNoIGRvbWluYW50IHRocm91Z2ggdGhlIHBvc3RzZWFzb24g
cnVuLCBleGNlcHQgZm9yIENoaWNhZ28gQ3VicyBjYXRjaGVyIERhdmlkIFJvc3MmIzgyMTc7IGhv
bWUgcnVuIG9mZiBNaWxsZXIgaW4gR2FtZSA3IG9mIHRoZSBXb3JsZCBTZXJpZXMuIEJyeWFuIFNo
YXcgYW5kIERhbiBPdGVybyByZXR1cm4gYXMgc2V0dXAgbWVuLiBCb29uZSBMb2dhbiB3YXMgYWRk
ZWQgYXMgYSBzZWNvbmQgbGVmdC1oYW5kZXIgd2l0aCBhIHNsaWRlciBhYm91dCBhcyBkZXZhc3Rh
dGluZyBhcyBNaWxsZXImIzgyMTc7cy4gWmFjaCBNY0FsbGlzdGVyIGFuZCB0aGUgcmVjZW50bHkt
YWRkZWQgU2hhd24gQXJtc3Ryb25nIHJvdW5kIG91dCB0aGUgZ3JvdXAuIDwvcD48cD5EZWVwIGJ1
bGxwZW48L3A+PHA+SW5kaWFucyBtYW5hZ2VyIFRlcnJ5IEZyYW5jb25hIHdvbiYjODIxNzt0IGJl
IGFibGUgdG8gdXNlIGhpcyBidWxscGVuIGxpa2UgaGUgZGlkIGxhc3QgT2N0b2Jlci4gSXQmIzgy
MTc7ZCBiZSBvdXQgb2YgZ2FzIGJ5IEp1bmUgMS4gV2l0aCBhIGhlYWx0aHkgcm90YXRpb24sIGhl
IGFsc28gd29uJiM4MjE3O3QgaGF2ZSB0by4gVGhlIGJ1bGxwZW4gaXMgZGVlcCBhbmQsIHdpdGhp
biByZWFzb24sIGEgc2VyaW91cyB3ZWFwb24gYXQgRnJhbmNvbmEmIzgyMTc7cyBkaXNwb3NhbC4g
QSBzZWNvbmQgbWVzc2FnZSB0byB0aGUgSW5kaWFucyYjODIxNzsgc3RhcnRpbmcgcm90YXRpb24g
dGhpcyB5ZWFyPyBUcnVzdCB0aGUgYnVsbHBlbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IHRha2VzIHRoZSBw
cmVzc3VyZSBvZmYgdGhlbSB0aGlua2luZyB0aGV5IGhhdmUgdG8gZ28gc2V2ZW4gb3IgZWlnaHQs
JiM4MjIxOyBDYWxsYXdheSBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhlIG1haW4gdGhpbmcgd2Ugc3RyZXNzIHdp
dGggb3VyIHN0YXJ0ZXJzIGlzIGdldCBhZnRlciBpdCBmcm9tIHBpdGNoIG9uZS4gRG9uJiM4MjE3
O3QgZWFzZSBpbnRvIHRoZSBnYW1lIHRyeWluZyB0byBnbyBzZXZlbi4gR2V0IGFmdGVyIGl0IGZy
b20gcGl0Y2ggb25lLiBUaGF0IHN0cm9uZyBidWxscGVuIHRoYXQgZ29lcyBmaXZlIG9yIHNpeCBk
ZWVwIHJlYWxseSBhbGxvd3MgdGhlbSB0byBidXkgaW50byB0aGF0IHRoZW9yeS4gV2hlcmUgaWYg
eW91IGp1c3QgaGFkIHR3byByZWFsbHkgZ29vZCBidWxscGVuIGd1eXMgYW5kIHRoYXQmIzgyMTc7
cyBpdCwgeW91JiM4MjE3O3JlIHN0aWxsIGluIHRoZSBiYWNrIG9mIHlvdXIgbWluZCBsaWtlLCAm
IzgyMTY7WWVhaCwgYnV0LiYjODIxNzsgQnV0IG5vdyB0aGV5IGNhbiByZWFsbHkgZ28sICYjODIx
NjtIZXksIGlmIHdlIGdvIGZvdXIgYW5kIHdlIGtlZXAgdXMgaW4gdGhlIGdhbWUsIHdlJiM4MjE3
O3ZlIGdvdCBhIGdvb2QgY2hhbmNlIHRvIHdpbi4mIzgyMTc7JiM4MjAxOyYjODIyMTs8L3A+PHA+
S2x1YmVyLCBDYXJyYXNjbywgU2FsYXphciwgVG9tbGluIGFuZCBCYXVlciBhcmUgYWxsIHVuZGVy
IGNsdWIgY29udHJvbCB0aHJvdWdoIHRoZSAyMDE4IHNlYXNvbi4gRm91ciBvZiB0aGUgZml2ZSBh
cmUgdW5kZXIgY2x1YiBjb250cm9sIHRocm91Z2ggdGhlIDIwMjAgc2Vhc29uLiBUaGUgSW5kaWFu
cyYjODIxNzsgZnJvbnQgb2ZmaWNlIGhhcyBidWlsdCBvbmUgb2YgdGhlIGJldHRlciByb3RhdGlv
bnMgaW4gdGhlIGdhbWUsIGFuZCBpdCYjODIxNztzIGhlcmUgdG8gc3RheSBmb3IgdGhlIGZvcmVz
ZWVhYmxlIGZ1dHVyZS48L3A+PHA+SXQmIzgyMTc7bGwgYmUgbmVlZGVkIGluIDIwMTcgaWYgdGhl
IEluZGlhbnMgYXJlIHRvIHJlYWNoIHRoZSBwZWFrIHRoYXQgYmFyZWx5IGVsdWRlZCB0aGVtIGxh
c3QgZmFsbC48L3A+PHA+UnlhbiBMZXdpcyBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWls
dG86cmxld2lzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5ybGV3aXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBJbmRpYW5zIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlv
LmNvbS9pbmRpYW5zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2luZGlhbnM8L2E+Ljwv
cD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.