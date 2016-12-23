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A look at Edwin Encarnacion, a Christmas gift and now a key piece in the middle of the Indians’ lineup

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: December 23, 2016 - 03:43 PM

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