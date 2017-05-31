All CATEGORIES
☰ Menu

Athletics 3, Indians 1

A’s 3, Indians 1: Chad Pinder, Sean Manaea help A’s trump Mike Clevinger, Indians

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 31, 2017 - 09:53 PM | Updated: June 1, 2017 - 03:15 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Michael Brantley reacts after lining out in the seventh inning against the Oakland Athletics, Wednesday in Cleveland. The Athletics won 3-1. (AP Photo/Tony Dejak)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

cavs02cut_00 Marcio Jose Sanchez - AP
Warriors 113, Cavaliers 91: Kevin Durant leads Warriors to Game 1 rout; LeBron scores 28 points - 12:14 AM

OAKLAND, CALIF.: Just over three minutes into the third quarter of Game 1 of the NBA Finals on Thursday night, Tyronn Lue called timeout and strolled out onto the court at Oracle Arena.

tribe02cut_01
Indians 8, Athletics 0: Indians ace Corey Kluber rolls in return outing, strikes out 10 in six innings - 12:13 AM
Boys Division II state volleyball scouting report - 10:41 PM
fans02cut_01
Cavaliers fandom rooted in family at Ellet watch party - 11:24 PM
Track and field: Area athletes travel to Columbus with state championship dreams - 10:41 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next