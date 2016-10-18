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ALCS/Blue Jays 5, Indians 1: Aaron Sanchez outpitches Corey Kluber to force Game 5

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 18, 2016 - 07:28 PM | Updated: October 18, 2016 - 09:22 PM
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Toronto Blue Jays' Josh Donaldson hits a home run against the Cleveland Indians during the third inning in Game 4 of the American League Championship Series Tuesday in Toronto. (AP Photo/Charlie Riedel)


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