By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer
ALCS/Indians 2, Blue Jays 0: Francisco Lindor, Corey Kluber lead Indians over Blue Jays in Game 1 October 15,2016 11:15 PM GMT Ryan Lewis Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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