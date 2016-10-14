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American League Championship SeriesGAME 1 | Indians 2, BLUE JAYS 0

ALCS/Indians 2, Blue Jays 0: Francisco Lindor, Corey Kluber lead Indians over Blue Jays in Game 1

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 14, 2016 - 10:58 PM | Updated: October 15, 2016 - 07:15 PM
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Cleveland Indians shortstop Francisco Lindor celebrates as he rounds the bases after hitting a two run home run to right against Toronto Blue Jays pitcher Marco Estrada in the six thing inning in Game 1 of the American League Championship Series Friday at Progressive Field in Cleveland. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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