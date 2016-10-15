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ALCS/Indians 2, Blue Jays 1: Josh Tomlin, Francisco Lindor, bullpen propel Indians to 2-0 series lead

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 15, 2016 - 07:11 PM | Updated: October 16, 2016 - 12:54 AM
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Cleveland Indians' Carlos Santana gestures after hitting a second inning home run against Toronto in Game two of the ALCS on Saturday at Progressive Field in Cleveland. The Tribe won the game 2-1. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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