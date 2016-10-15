All CATEGORIES
☰ Menu

ALCS/Indians 2, Blue Jays 1: Josh Tomlin, Francisco Lindor, bullpen propel Indians to 2-0 series lead

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 15, 2016 - 07:11 PM | Updated: October 16, 2016 - 12:54 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Carlos Santana gestures after hitting a second inning home run against Toronto in Game two of the ALCS on Saturday at Progressive Field in Cleveland. The Tribe won the game 2-1. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

tribe16cutweb PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
ALCS/Indians 2, Blue Jays 1: Josh Tomlin, Francisco Lindor, bullpen propel Indians to 2-0 series lead

CLEVELAND: The Indians have found their formula and have followed it in the first two games of the American League Championship Series. With it, they’re two steps closer to the World Series.

browns17_11
Titans 28, Browns 26: Late rally falls short as Browns start 0-6 for first time since 1999 expansion season - 4:54 PM
osufoot16cutweb
Ohio State 30, Wisconsin 23 (OT): Defense saves No. 2 Buckeyes
Marla Ridenour: Buckeyes’ overtime victory at Wisconsin might be season’s defining moment, but it’s too soon to tell - 6:47 PM
tribe16cut_15
Unhittable reliever Andrew Miller making Indians manager Terry Francona’s unorthodox moves pay off
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next