ALDS Game 2/Indians 6, Red Sox 0: Corey Kluber cruises through seven shutout innings, Indians take 2-0 lead

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBJbmRpYW5zIGFjZSBDb3JleSBLbHViZXIgaGFkIHRvIHdhaXQgYW4gZXh0
cmEgZGF5IHRvIG1ha2UgaGlzIGZpcnN0IGNhcmVlciBwb3N0c2Vhc29uIHN0YXJ0LiBJdCB3YXMg
d29ydGggdGhlIHdhaXQuPC9wPjxwPktsdWJlciBjcnVpc2VkIHRocm91Z2ggYmFzZWJhbGwmIzgy
MTc7cyBiZXN0IGxpbmV1cCBmcm9tIHRoZSByZWd1bGFyIHNlYXNvbiwgYW5kIHRoZSBJbmRpYW5z
IGJlYXQgdGhlIEJvc3RvbiBSZWQgU294IDYtMCBvbiBGcmlkYXkgbmlnaHQgYXQgUHJvZ3Jlc3Np
dmUgRmllbGQgdG8gdGFrZSBhIDItMCBsZWFkIGluIHRoZSBBbWVyaWNhbiBMZWFndWUgRGl2aXNp
b24gU2VyaWVzLjwvcD48cD5PbmUgbmlnaHQgYWZ0ZXIgdGhlIEluZGlhbnMmIzgyMTc7IGJ1bGxw
ZW4gcGxheWVkIGEgbWFqb3Igcm9sZSBpbiBHYW1lIDEsIHRocm93aW5nIDQmIzg1MzE7IGlubmlu
Z3MgYW5kIGFsbG93aW5nIFRyZXZvciBCYXVlciB0byBiZSByZWFkeSBvbiBzaG9ydCByZXN0IGZv
ciBhIHBvc3NpYmxlIEdhbWUgNCwgS2x1YmVyIG5lYXJseSByZW5kZXJlZCB0aGUgYnVsbHBlbiBt
b290IGJ5IGRlbGl2ZXJpbmcgc2V2ZW4gc2h1dG91dCBpbm5pbmdzLiBIZSBnYXZlIHVwIHRocmVl
IGhpdHMsIHRocmVlIHdhbGtzIGFuZCBzdHJ1Y2sgb3V0IHNldmVuLiBJdCB3YXMgb25lIG9mIHRo
ZSBzdHJvbmdlc3Qgc3RhcnRzIGZvciBhbnkgcGl0Y2hlciBhZ2FpbnN0IHRoZSBSZWQgU294IHRo
aXMgc2Vhc29uIGFuZCBjYW1lIHdoZW4gdGhlIEluZGlhbnMgbmVlZGVkIGl0IG1vc3QuPC9wPjxw
PktsdWJlciBoYWRuJiM4MjE3O3QgcGl0Y2hlZCBpbiAxMCBkYXlzIHNpbmNlIHN1ZmZlcmluZyBh
IG1pbGQgc3RyYWluIG9mIGhpcyBxdWFkcmljZXBzIGluIHRoZSBjbGluY2hpbmcgZ2FtZSBpbiBE
ZXRyb2l0IGJ1dCBoZSBzaG93ZWQgbm8gaWxsIGVmZmVjdHMgZnJvbSB0aGUgbGF5b2ZmLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7WWVhaCwgd2UgdGFsa2VkIGJlZm9yZSB0aGUgZ2FtZSBhYm91dCB3b3VsZCBoZSBi
ZSBhIGxpdHRsZSBydXN0eSBvciB3b3VsZCBoZSBiZSByZWFsbHkgZ29vZC4gSSB0aGluayBoZSBh
bnN3ZXJlZCB0aGF0IHF1ZXN0aW9uLCYjODIyMTsgSW5kaWFucyBtYW5hZ2VyIFRlcnJ5IEZyYW5j
b25hIHNhaWQuICYjODIyMDtIZSB3YXMgdGVycmlmaWMuIEVhcmx5IGluIHRoZSBnYW1lLCBpdCB3
YXMgYSBsaXR0bGUgaGFyZCBmb3IgaGltLiBUaGV5IHB1dCBhIHNsZWV2ZSBvbiwgYW5kIGl0IHdh
cyBhIGxpdHRsZSB0b28gdGlnaHQuIFNvIGhlIGhhZCB0byB3b3JrIHRocm91Z2ggdGhhdCBhIGxp
dHRsZSBiaXQsIHdoaWNoIEkgdGhpbmsgbWFkZSB1cyBwcm9iYWJseSBhIGxpdHRsZSBtb3JlIG5l
cnZvdXMgdGhhbiBpdCBtYWRlIGhpbS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPktpcG5pcyBiZWxpZXZlcyB0aGUg
SW5kaWFucyBoYXZlIHlldCB0byBzZWUgS2x1YmVyJiM4MjE3O3MgYmVzdC48L3A+PHA+JiM4MjIw
O0lmIHlvdSBnbyBiYWNrIGFuZCB3YXRjaCBoaW0gcGl0Y2gsIEkgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsg
aGUgaGFkIGhpcyBiZXN0IHN0dWZmIFt0b25pZ2h0XSwmIzgyMjE7IEtpcG5pcyBzYWlkLiAmIzgy
MjA7SGUgbWlnaHQgaGF2ZSBzdGlsbCBiZWVuIGZlZWxpbmcgdGhlIHF1YWQuIFVzdWFsbHksIGhl
JiM4MjE3O3MgdmVyeSBwaW5wb2ludCBhY2N1cmFjeS4gSGUgd2FzIGtpbmQgb2YgYWxsIGFyb3Vu
ZCB0aGUgem9uZSBhIGxpdHRsZSBiaXQuIFRoZW4geW91IHNlZSB0aGUgc3RhdCBsaW5lIGhlIHB1
dCB1cCBhdCB0aGUgZW5kIGFnYWluc3QgdGhhdCBvZmZlbnNlLiBUaGF0IHRlbGxzIHlvdSB3aGF0
IGtpbmQgb2YgY29tcGV0aXRvciBoZSBpcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSB2aWN0b3J5IG1lYW5z
IHRoZSBJbmRpYW5zIHdpbGwgdHJhdmVsIHRvIEJvc3RvbiBmb3IgR2FtZSAzIG9uIFN1bmRheSBh
bmQgR2FtZSA0LCBpZiBuZWNlc3NhcnksIG9uIE1vbmRheSwgbmVlZGluZyBvbmUgd2luIHRvIGFk
dmFuY2UgdG8gdGhlIEFtZXJpY2FuIExlYWd1ZSBDaGFtcGlvbnNoaXAgU2VyaWVzLiBHYW1lIDUs
IGlmIHRoZSBSZWQgU294IHdpbiBib3RoIGF0IGhvbWUsIHdvdWxkIGJlIFdlZG5lc2RheSBpbiBD
bGV2ZWxhbmQuPC9wPjxwPlRoZSBJbmRpYW5zIGFnYWluIHB1dCB0b2dldGhlciBhIGJpZyBpbm5p
bmcgZWFybHksIHRoaXMgdGltZSBhZ2FpbnN0IFJlZCBTb3ggc3RhcnRpbmcgcGl0Y2hlciBEYXZp
ZCBQcmljZS4gSW4gdGhlIHNlY29uZCBpbm5pbmcsIENhcmxvcyBTYW50YW5hIHNpbmdsZWQgdG8g
bGVmdCBmaWVsZCBhbmQgd2FzIGZvbGxvd2VkIHdpdGggYW4gaW5maWVsZCBzaW5nbGUgYnkgSm9z
ZSBSYW1pcmV6LiBCcmFuZG9uIEd1eWVyIGRlbGl2ZXJlZCBhIGJsb29wIHNpbmdsZSB0byBjZW50
ZXIgZmllbGQsIHNjb3JpbmcgU2FudGFuYSBhbmQgZ2l2aW5nIHRoZSBJbmRpYW5zIGEgMS0wIGxl
YWQuPC9wPjxwPlRoZW4sIHRoZSBiaWcgYmxvdy4gV2l0aCBydW5uZXJzIG9uIGZpcnN0IGFuZCB0
aGlyZCwgTG9ubmllIENoaXNlbmhhbGwgcmlmbGVkIGEgdGhyZWUtcnVuIGhvbWVyIGRvd24gdGhl
IHJpZ2h0LWZpZWxkIGxpbmUgdG8gbWFrZSBpdCA0LTAuIENoaXNlbmhhbGwgZW50ZXJlZCB0aGUg
Z2FtZSA0LWZvci0xMSAoLjM2NCkgaW4gaGlzIGNhcmVlciBhZ2FpbnN0IFByaWNlLiBUaGF0LCBw
bHVzIGhpcyBkZWZlbnNlIGluIHJpZ2h0IGZpZWxkLCBsZWQgdG8gRnJhbmNvbmEgbGVhdmluZyBo
aW0gaW4gdGhlIHN0YXJ0aW5nIGxpbmV1cCBkZXNwaXRlIGEgbGVmdC1oYW5kZXIgYmVpbmcgb24g
dGhlIG1vdW5kLiBJdCBwYWlkIG9mZiB3aXRoIHRoZSBiaWdnZXN0IGhpdCBvZiBDaGlzZW5oYWxs
JiM4MjE3O3MgY2FyZWVyLjwvcD48cD5UaGUgYmFsbCBjYXJvbWVkIG9mZiBhIHBhbmUgb2YgcGxl
eGlnbGFzcyBqdXN0IGFib3ZlIHRoZSB3YWxsIGluIHJpZ2h0IGZpZWxkIGFuZCBib3VuY2VkIGJh
Y2sgb24gdGhlIGZpZWxkIGJ1dCB3YXMgcXVpY2tseSBydWxlZCBhIGhvbWVyLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCByZW1lbWJlciB0b28gbXVjaCBydW5uaW5nIGFyb3VuZCB0aGUgYmFz
ZXMsJiM4MjIxOyBDaGlzZW5oYWxsIHNhaWQuICYjODIyMDtJIHJlbWVtYmVyIHNlZWluZyBpdCBn
byBvdXQgYW5kIEkga25ldyBpdCB3YXMgYSBob21lIHJ1biwgc28gSSBzbG93ZWQgZG93biBwcmV0
dHkgcXVpY2tseS4gSXQgd2FzIGEgcXVpY2sgcnVuIGFyb3VuZCB0aGUgYmFzZXMuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5QcmljZSB3YXMga25vY2tlZCBvdXQgb2YgdGhlIGdhbWUgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBpbm5p
bmcuIEFnYWluc3QgcmVsaWVmIHBpdGNoZXIgTWF0dCBCYXJuZXMsIEtpcG5pcyBhZGRlZCBhbiBS
Qkkgc2luZ2xlIGluIHRoZSBmb3VydGggYW5kIFJhamFpIERhdmlzIG1hZGUgaXQgNi0wIHdpdGgg
YSBzYWNyaWZpY2UgZmx5IHRvIGNlbnRlciBmaWVsZCB0aGF0IGZvbGxvd2VkIGEgY29zdGx5IGVy
cm9yIGJ5IFJlZCBTb3ggc2Vjb25kIGJhc2VtYW4gRHVzdGluIFBlZHJvaWEuPC9wPjxwPkxlQnJv
biBKYW1lcyB3YXMgaW4gYXR0ZW5kYW5jZSBhbG9uZyB3aXRoIHNldmVyYWwgb2YgaGlzIENhdmFs
aWVycyB0ZWFtbWF0ZXMuIEphbWVzIGFkZHJlc3NlZCB0aGUgc2VsbG91dCBjcm93ZCBvZiAzNyw4
NDIgYmVmb3JlIHRoZSBnYW1lLCBjYWxsaW5nIGZvciB0aGUgc2FtZSBzdXBwb3J0IHRoZSBDYXZz
IHJlY2VpdmVkIGluIEp1bmUgZHVyaW5nIHRoZWlyIHJ1biB0byB0aGUgTkJBIHRpdGxlLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7SnVzdCBsaWtlIHlvdSBndXlzIHdlcmUgYmVoaW5kIG91ciBiYWNrIGZvciBvdXIg
Y2hhbXBpb25zaGlwIHJ1biwgd2UgYWxsIGhhdmUgdG8gcmFsbHkgdG9nZXRoZXIgZm9yIHRoZWly
IGNoYW1waW9uc2hpcCBydW4gdG9uaWdodCBmb3IgR2FtZSAyLCYjODIyMTsgSmFtZXMgc2FpZC48
L3A+PHA+VGhhdCBydW4gbm93IGNvbnRpbnVlcyB0byBCb3N0b24gYW5kIGEgY2hhbmNlIHRvIGNs
b3NlIG91dCB0aGUgc2VyaWVzIGF0IEZlbndheSBQYXJrLjwvcD48cD5SeWFuIExld2lzIGNhbiBi
ZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpybGV3aXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20i
PnJsZXdpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIEluZGlhbnMgYmxvZyBh
dCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2luZGlhbnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53
d3cub2hpby5jb20vaW5kaWFuczwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVm
PSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL1J5YW5MZXdpc0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3
dy50d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuTGV3aXNBQko8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vayBhdCBodHRwczov
LzxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1J5YW5MZXdpc0FCSiIgdGFyZ2V0PSJf
YmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vUnlhbkxld2lzQUJKPC9hPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.