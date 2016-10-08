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American League Division Series: GAME 3 | Indians at red sox | 4:08 p.m. today, TBS

ALDS: Indians, Red Sox Game 3 starters Josh Tomlin, Clay Buchholz in competition once again

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 8, 2016 - 07:22 PM
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Cleveland Indians starting pitcher Josh Tomlin (43) delivers against the Kansas City Royals during the first inning of a baseball game Tuesday, Sept. 20, 2016, in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)

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