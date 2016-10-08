All CATEGORIES
☰ Menu

ALDS: Indians, Red Sox Game 3 starters Josh Tomlin, Clay Buchholz in competition once again

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 8, 2016 - 07:22 PM

MORE IN SPORTS

ALDS: Indians, Red Sox Game 3 starters Josh Tomlin, Clay Buchholz in competition once again - 7:22 PM

BOSTON: Starting pitchers Josh Tomlin and Clay Buchholz have competed before in their baseball careers. Just never on this big of a stage.

marla08cut_02
Marla Ridenour: Indians’ success against Red Sox illustrates franchise’s stunning 18-month turnaround
tribe08cut_01
ALDS Game 2/Indians 6, Red Sox 0: Corey Kluber cruises through seven shutout innings, Indians take 2-0 lead
Indians notebook: Terry Francona’s proudest moment; Indians not looking to be complacent with 2-0 lead - 7:37 PM
Browns hope to avoid sacrificial lamb role in Tom Brady’s return from suspension
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next