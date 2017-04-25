All CATEGORIES
☰ Menu

ASTROS 4, INDIANS 2

Astros 4, Indians 2: One bad inning dooms Josh Tomlin, Tribe

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 25, 2017 - 10:03 PM | Updated: April 26, 2017 - 12:55 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Francisco Lindor flips the ball to Cleveland Indians second baseman Jason Kipnis in the fifth inning Tuesday in Cleveland. Houston Astros' Yuli Gurriel was safe at second base. Evan Gattis was safe at first base. (AP Photo/Tony Dejak)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

hotel26_1 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Hall of Fame Village luxury hotel groundbreaking commemorates and creates lasting memories

loyd Breit’s former home sat on the land where the new luxury hotel will go up at the Johnson Controls Pro Football Hall of Fame Village in Canton.

tribe26cut_01
Astros 4, Indians 2: One bad inning dooms Josh Tomlin, Tribe - 10:24 AM
cavs26web
Cavaliers report: Deron Williams shakes off confidence issues, finds his stride after rough two months
browns26cut_01
2017 NFL Draft: Lessons Myles Garrett learned from brother’s miscues helped him become favorite to be picked by Browns at No. 1
Indians notebook: Playing time for Jason Kipnis, Michael Brantley still being monitored day-by-day
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next