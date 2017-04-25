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ASTROS 4, INDIANS 2

Astros 4, Indians 2: One bad inning dooms Josh Tomlin, Tribe

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 25, 2017 - 10:03 PM
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Cleveland Indians' Francisco Lindor flips the ball to Cleveland Indians second baseman Jason Kipnis in the fifth inning Tuesday in Cleveland. Houston Astros' Yuli Gurriel was safe at second base. Evan Gattis was safe at first base. (AP Photo/Tony Dejak)


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