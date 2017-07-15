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Late Friday: Athletics 5, Indians 0

Athletics 5, Indians 0: Trade target Sonny Gray silences Indians

By Michael Wagaman
Associated Press

Published: July 15, 2017 - 09:45 AM
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Oakland Athletics' Rajai Davis, middle, scores past Cleveland Indians catcher Yan Gomes during the third inning of a baseball game Friday, July 14, 2017, in Oakland, Calif. Home plate umpire Cory Blaser, left, makes the call. (AP Photo/Ben Margot)


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