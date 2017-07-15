All CATEGORIES
☰ Menu

Late Friday: Athletics 5, Indians 0

Athletics 5, Indians 0: Trade target Sonny Gray silences Indians

By Michael Wagaman
Associated Press

Published: July 15, 2017 - 09:45 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Oakland Athletics' Rajai Davis, middle, scores past Cleveland Indians catcher Yan Gomes during the third inning of a baseball game Friday, July 14, 2017, in Oakland, Calif. Home plate umpire Cory Blaser, left, makes the call. (AP Photo/Ben Margot)


MORE IN SPORTS

marla22cut_1 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Marla Ridenour: With relationships seemingly beyond repair, Cavaliers should trade Kyrie Irving if they can get big return - 11:01 PM

The Cavaliers do not have to trade Kyrie Irving.

Akron car show Sunday to honor drag-racing pioneer `Akron Arlen’ - 9:59 PM
hsnotes22cut
High school notebook: Revere’s Conor Head commits to play football at Toledo - 11:12 PM
nascar22cut_1
NASCAR: Kyle Busch hopes Brickyard continues to bring out his best - 11:12 PM
Wrestling: Jackson senior Vic Marcelli earns All-America honors, will wrestle for fifth in Junior Greco-Roman Nationals - 11:12 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next