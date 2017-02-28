Athletics 5, Indians 4: Indians starter Mike Clevinger gives up two runs in one inning in loss to Athletics

PHA+UmF2ZWwgUmFuZ2VsbyBob21lcmVkIG9mZiBJbmRpYW5zIHJlbGlldmVyIEphbWVzIFJ1c3Nl
bGwgaW4gdGhlIGVpZ2h0aCBpbm5pbmcgdG8gbGlmdCB0aGUgT2FrbGFuZCBBdGhsZXRpY3MgdG8g
YSA1LTQgQ2FjdHVzIExlYWd1ZSB3aW4gb24gVHVlc2RheSBpbiBNZXNhLCBBcml6LjwvcD48cD5N
YXJjdXMgU2VtaWVuIGhpdCBhIHR3by1ydW4gaG9tZXIgYW5kIFRyZXZvciBQbG91ZmZlIGFkZGVk
IGEgc29sbyBzaG90IGZvciB0aGUgQSYjODIxNztzLiBUb3AgcGl0Y2hpbmcgcHJvc3BlY3QgQS5K
LiBQdWsgc3RydWNrIG91dCB0aGUgc2lkZSBpbiBoaXMgb25lIGlubmluZyBvZiByZWxpZWYuPC9w
PjxwPlJhamFpIERhdmlzLCB0aGUgQSYjODIxNztzIG5ldyBjZW50ZXIgZmllbGRlciB3aG8gaGl0
IGEgaG9tZXIgZm9yIHRoZSBJbmRpYW5zIGluIEdhbWUgNyBvZiB0aGUgV29ybGQgU2VyaWVzIGxh
c3Qgc2Vhc29uLCBsZWQgb2ZmIGFuZCBoYWQgb25lIGhpdC48L3A+PHA+SW5kaWFucyBzdGFydGVy
IE1pa2UgQ2xldmluZ2VyIGFsbG93ZWQgdHdvIHJ1bnMgb24gdHdvIGhpdHMgYW5kIHR3byB3YWxr
cyBhbmQgc3RydWNrIG91dCB0aGUgc2lkZSBpbiB0aGUgZmlyc3QgaW5uaW5nIGFuZCBDaHJpcyBD
b2xhYmVsbG8gaG9tZXJlZCBmb3IgdGhlIEluZGlhbnMuPC9wPjxwPkVyaWsgR29uemFsZXosIHdo
byBpcyBjb21wZXRpbmcgZm9yIHRoZSB1dGlsaXR5IGluZmllbGQgcG9zaXRpb24gb24gdGhlIElu
ZGlhbnMmIzgyMTc7IHJvc3RlciwgaGFkIHR3byBoaXRzLCBpbmNsdWRpbmcgYW4gUkJJIHRyaXBs
ZS48L3A+PHA+QWJyYWhhbSBBbG1vbnRlIGRvdWJsZWQgYW5kIHNjb3JlZCB0d2ljZSBmb3IgdGhl
IEluZGlhbnMsIHdobyB3aWxsIHJldHVybiB0byBHb29keWVhciBvbiBXZWRuZXNkYXkgZm9yIGEg
MzowNSBwLm0uIGdhbWUgYWdhaW5zdCB0aGUgU2VhdHRsZSBNYXJpbmVycy48L3A+PHA+VHJldm9y
IEJhdWVyIGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIG1ha2UgaGlzIHNwcmluZyBkZWJ1dCBmb3IgdGhlIEluZGlh
bnMgYW5kIGxlZnQtaGFuZGVyIERyZXcgU215bHkgaXMgdGhlIHNjaGVkdWxlZCBzdGFydGVyIGZv
ciAgdGhlIE1hcmluZXJzLjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.