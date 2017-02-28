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Spring training:  Athletics 5, Indians 4

Athletics 5, Indians 4: Indians starter Mike Clevinger gives up two runs in one inning in loss to Athletics

Staff and wire reports

Published: February 28, 2017 - 08:25 PM

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BOSTON: Five-time Super Bowl-winning New England Patriots coach Bill Belichick considered Wednesday night’s Cavaliers-Celtics showdown such an event that he skipped the NFL Combine to sit underneath the basket with his girlfriend.

The clash of the two top teams in the Eastern Conference felt like a playoff game long before tip-off. Celtics coach Brad Stevens was mobbed by perhaps 50 media members when he talked nearly two hours before. Introductions drew deafening roars. The fans’ energy was frenetic.

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