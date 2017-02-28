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Spring training:  Athletics 5, Indians 4

Athletics 5, Indians 4: Indians starter Mike Clevinger gives up two runs in one inning in loss to Athletics

Staff and wire reports

Published: February 28, 2017 - 08:25 PM

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