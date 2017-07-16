All CATEGORIES
☰ Menu

Athletics 7, Indians 3

Athletics 7, Indians 3: Trevor Bauer gets just two outs as A’s complete three-game sweep

By Michael Wagaman
Associated Press

Published: July 16, 2017 - 08:45 PM | Updated: July 17, 2017 - 12:32 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians catcher Roberto Perez, left, speaks to pitcher Trevor Bauer, center, in the first inning of a baseball game against the Oakland Athletics, Sunday, July 16, 2017, in Oakland, Calif. (AP Photo/Ben Margot)


MORE IN SPORTS

browns23cut_2 Ron Schwane - AP
How Browns tight end David Njoku, a late bloomer from family of high achievers, transformed into NFL rookie with thrilling potential

The photograph of David Njoku in his elementary school yearbook included a prophetic caption: “Future Career: Football Player.”

Akron car show Sunday to honor drag-racing pioneer `Akron Arlen’
tribe22cut_1
Indians 13, Blue Jays 3: Edwin Encarnacion leads offensive eruption against former team
marla22cut_1
Marla Ridenour: With relationships seemingly beyond repair, Cavaliers should trade Kyrie Irving if they can get big return
cavs22cut_1
Cavaliers guard Kyrie Irving has reportedly requested a trade
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next