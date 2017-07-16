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Athletics 7, Indians 3

Athletics 7, Indians 3: Trevor Bauer gets just two outs as A’s complete three-game sweep

By Michael Wagaman
Associated Press

Published: July 16, 2017 - 08:45 PM | Updated: July 17, 2017 - 12:32 PM
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Cleveland Indians catcher Roberto Perez, left, speaks to pitcher Trevor Bauer, center, in the first inning of a baseball game against the Oakland Athletics, Sunday, July 16, 2017, in Oakland, Calif. (AP Photo/Ben Margot)


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