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Blue Jays 4, Indians 2

Blue Jays 4, Indians 2: Marcus Stroman, Kevin Pillar lead Jays past Indians in ALCS rematch

By Ian Harrison
Associated Press

Published: May 8, 2017 - 10:34 PM | Updated: May 9, 2017 - 09:52 AM
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Cleveland Indians starting pitcher Trevor Bauer (47) reacts after giving up a two-run single against the Toronto Blue Jays during third inning action in Toronto on Monday. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP)

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