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Blue Jays 8, Indians 7

Blue Jays 8, Indians 7: Ryan Goins’ hit caps comeback as Blue Jays beat Indians

By Ian Harrison
Associated Press

Published: May 10, 2017 - 11:02 PM | Updated: May 11, 2017 - 06:51 AM
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Cleveland Indians designated hitter Edwin Encarnacion (10) tosses his bat after taking a walk against the Toronto Blue Jays during third inning action in Toronto on Wednesday. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP)


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